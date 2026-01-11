Как забронировать военнообязанных работников в «Дії» – инструкция, условия, сроки

Подать заявление можно онлайн бесплатно, срок рассмотрения – до трех дней.

На портале «Дія» доступна услуга бронирования военнообязанных работников для компаний, признанных критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, функционирования экономики и жизнедеятельности населения.

Подача заявления и сроки

Подача заявления занимает ориентировочно 10 минут.

Срок обработки:

для критически важных предприятий, учреждений — до трех дней;

для государственных органов — до одного дня.

Услуга является бесплатной.

Как подать заявление

Заявление подается онлайн. Для этого необходимо:

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина с помощью электронной подписи юридического лица. Указать данные работников, которых планируется забронировать. Проверить сформированное заявление и подписать его электронной подписью. Если заявление подает уполномоченное лицо, документ обязательно подписывает руководитель предприятия. Следить за статусом обработки в личном кабинете. Сообщение о результате приходит на электронную почту и в раздел «Обратите внимание».

Результат рассмотрения

Заявитель получает результат с указанием статуса каждого работника:

забронировано;

не забронировано (с объяснением причин);

не подлежит бронированию.

Забронированные работники могут проверить статус в приложении «Резерв+» и сформировать военно-учетный документ на портале «Дія».

Подтверждение бронирования

Подтверждением бронирования является отображение информации об отсрочке от призыва в электронном военно-учетном документе в соответствии с действующим порядком бронирования во время военного положения.

Кто может подать заявление

Уполномоченным лицом считается работник, который авторизовался на портале с помощью электронной подписи юридического лица.

Ограничение доступа к услуге

Компания теряет возможность бронировать работников в случае:

истечения срока действия договора или решения о признании критически важной;

истечения одного года с даты определения критичности.

В таком случае доступ к услуге закрывается автоматически.

Кто не может воспользоваться услугой

Услуга недоступна для:

физических лиц и ФЛП;

юридических лиц, не внесенных в Единый перечень;

юридических лиц с просроченным сроком действия основания для внесения в Единый перечень;

юридических лиц, прекративших деятельность.

Что такое Единый перечень

Единый перечень — это перечень органов власти, предприятий, учреждений и организаций, признанных критически важными и внесенных уполномоченными должностными лицами. Только компании из этого перечня могут бронировать работников через портал «Дія».

Кто не подлежит бронированию

Не могут быть забронированы работники, которые:

не подлежат бронированию (призывники, исключенные или снятые с воинского учета, резервисты, лица с отсрочкой или действующим бронированием);

младше 18 или старше 60 лет;

не находятся в трудовых отношениях с компанией;

не имеют данных в Реестре военнообязанных.

Работники, имеющие отсрочку, также не могут быть забронированы.

Как компании попасть в Единый перечень

Если предприятие имеет действующий приказ о признании его критически важным, но услуга недоступна, необходимо обратиться в государственный орган, выдавшего этот документ. Ответственное должностное лицо внесет данные в Единый перечень.

Бронирование работников филиалов

Филиалы и обособленные подразделения могут бронировать работников, если вся компания признана критически важной. Заявление должны подписать руководитель филиала и руководитель юридического лица.

Ошибки в отображении данных

Неправильное количество военнообязанных в компании означает, что реестр «Оберіг» не получил подтверждение из Пенсионного фонда об официальном трудоустройстве лица. Для обновления данных необходимо воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ и подать сведения об изменениях в трудовых отношениях. Данные обновляются в течение двух дней.

Если работник не отображается

В случае подачи работодателем информации о кадровых изменениях работник может самостоятельно обновить данные о месте работы через приложение «Резерв+» в разделе исправления данных онлайн. О результате запроса поступает уведомление.

В случае трудностей пользователи могут обратиться в службу поддержки приложения «Резерв+».

