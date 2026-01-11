Как забронировать военнообязанных работников в «Дії» – инструкция, условия, сроки
На портале «Дія» доступна услуга бронирования военнообязанных работников для компаний, признанных критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, функционирования экономики и жизнедеятельности населения.
Подача заявления и сроки
Подача заявления занимает ориентировочно 10 минут.
Срок обработки:
- для критически важных предприятий, учреждений — до трех дней;
- для государственных органов — до одного дня.
Услуга является бесплатной.
Как подать заявление
Заявление подается онлайн. Для этого необходимо:
- Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина с помощью электронной подписи юридического лица.
- Указать данные работников, которых планируется забронировать.
- Проверить сформированное заявление и подписать его электронной подписью. Если заявление подает уполномоченное лицо, документ обязательно подписывает руководитель предприятия.
- Следить за статусом обработки в личном кабинете. Сообщение о результате приходит на электронную почту и в раздел «Обратите внимание».
Результат рассмотрения
Заявитель получает результат с указанием статуса каждого работника:
- забронировано;
- не забронировано (с объяснением причин);
- не подлежит бронированию.
Забронированные работники могут проверить статус в приложении «Резерв+» и сформировать военно-учетный документ на портале «Дія».
Подтверждение бронирования
Подтверждением бронирования является отображение информации об отсрочке от призыва в электронном военно-учетном документе в соответствии с действующим порядком бронирования во время военного положения.
Кто может подать заявление
Уполномоченным лицом считается работник, который авторизовался на портале с помощью электронной подписи юридического лица.
Ограничение доступа к услуге
Компания теряет возможность бронировать работников в случае:
- истечения срока действия договора или решения о признании критически важной;
- истечения одного года с даты определения критичности.
В таком случае доступ к услуге закрывается автоматически.
Кто не может воспользоваться услугой
Услуга недоступна для:
- физических лиц и ФЛП;
- юридических лиц, не внесенных в Единый перечень;
- юридических лиц с просроченным сроком действия основания для внесения в Единый перечень;
- юридических лиц, прекративших деятельность.
Что такое Единый перечень
Единый перечень — это перечень органов власти, предприятий, учреждений и организаций, признанных критически важными и внесенных уполномоченными должностными лицами. Только компании из этого перечня могут бронировать работников через портал «Дія».
Кто не подлежит бронированию
Не могут быть забронированы работники, которые:
- не подлежат бронированию (призывники, исключенные или снятые с воинского учета, резервисты, лица с отсрочкой или действующим бронированием);
- младше 18 или старше 60 лет;
- не находятся в трудовых отношениях с компанией;
- не имеют данных в Реестре военнообязанных.
Работники, имеющие отсрочку, также не могут быть забронированы.
Как компании попасть в Единый перечень
Если предприятие имеет действующий приказ о признании его критически важным, но услуга недоступна, необходимо обратиться в государственный орган, выдавшего этот документ. Ответственное должностное лицо внесет данные в Единый перечень.
Бронирование работников филиалов
Филиалы и обособленные подразделения могут бронировать работников, если вся компания признана критически важной. Заявление должны подписать руководитель филиала и руководитель юридического лица.
Ошибки в отображении данных
Неправильное количество военнообязанных в компании означает, что реестр «Оберіг» не получил подтверждение из Пенсионного фонда об официальном трудоустройстве лица. Для обновления данных необходимо воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ и подать сведения об изменениях в трудовых отношениях. Данные обновляются в течение двух дней.
Если работник не отображается
В случае подачи работодателем информации о кадровых изменениях работник может самостоятельно обновить данные о месте работы через приложение «Резерв+» в разделе исправления данных онлайн. О результате запроса поступает уведомление.
В случае трудностей пользователи могут обратиться в службу поддержки приложения «Резерв+».
