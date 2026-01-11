На Тернопільщині судитимуть 57-річного чоловіка, який знімав сусідку в душі прихованою камерою

Пристрій для прихованої зйомки він встановив у вентиляційній шахті ванної кімнати.

На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який знімав сусідку в душі на камеру, встановлену у вентиляційній шахті. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 57-річний чоловік «спостерігав» за 21-річною сусідкою в її душовій кімнаті. Для цього за допомогою міні Wi-Fi камери та модифікованого блоку живлення він створив механізм прихованого відеоспостереження, який потайки розмістив у вентиляційному каналі ванної кімнати односельчанки.

Жінка виявила приховану відеокамеру під час прибирання у ванній кімнаті та звернулася до правоохоронців. Під час обшуку у сусіда вилучили мобільний телефон, на якому виявили відеозаписи та інтимні фото потерпілої.

За інкримінованою статтею КК України чоловіку загрожує: штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; або виправні роботи на строк до 2 років; або пробаційний нагляд на строк до 3 років; або обмеження волі на той самий строк.

