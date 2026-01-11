  1. В Украине

В Тернопольской области будут судить 57-летнего мужчину, который снимал соседку в душе скрытой камерой

07:36, 11 января 2026
Устройство для скрытой съемки он установил в вентиляционной шахте ванной комнаты.
В Тернопольской области будут судить 57-летнего мужчину, который снимал соседку в душе скрытой камерой
В Тернопольской области будут судить мужчину, который снимал соседку в душе на камеру, установленную в вентиляционной шахте. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 57-летний мужчина «наблюдал» за 21-летней соседкой в ее душевой комнате. Для этого с помощью мини Wi-Fi камеры и модифицированного блока питания он создал механизм скрытого видеонаблюдения, который тайно разместил в вентиляционном канале ванной комнаты односельчанки.

Женщина обнаружила скрытую видеокамеру во время уборки в ванной комнате и обратилась к правоохранителям. Во время обыска у соседа изъяли мобильный телефон, на котором обнаружили видеозаписи и интимные фото потерпевшей.

По инкриминируемой статье УК Украины мужчине грозит: штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан; либо исправительные работы сроком до 2 лет; либо пробационный надзор сроком до 3 лет; либо ограничение свободы на тот же срок.

суд Тернополь обвинительный акт

