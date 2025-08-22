Правительство хочет урегулировать государственный надзор за рынком электроэнергии

Кабмин предлагает усилить контроль государства за поставкой электроэнергии потребителям.

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №13681 «О внесении изменений в Закон Украины «О рынок электрической энергии» относительно урегулирования вопросов обеспечения безопасности поставки электрической энергии».

Документ имеет целью усилить контроль государства за соблюдением участниками рынка требований в сфере электроэнергетики, в частности относительно непрерывной и безопасной поставки электроэнергии потребителям. Речь идет о соблюдении мер по ограничению или прекращению электроснабжения, применении графиков ограничений и аварийных отключений, а также противоаварийных систем снижения электропотребления.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон «О рынок электрической энергии» с конкретизацией полномочий государственных органов и внедрением требований относительно усиления надзора и контроля в сфере электроэнергетики.

