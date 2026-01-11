  1. Суспільство

11 січня – яке сьогодні свято та головні події

09:24, 11 січня 2026
11 січня відзначають Всесвітній день «Дякую».
11 січня у світі відзначають Міжнародний день заповідників і національних парків, Всесвітній день «Дякую», Міжнародний день рівності на роботі та Всесвітній день скетчноутингу.

Події цього дня в історії

  • 1909 рік — з Нью-Йорка до Філадельфії вирушили учасниці перших в історії жіночих автоперегонів.
  • 1922 рік — у Торонто вперше застосували інсулін для лікування діабету. Прорив став можливим завдяки науковій роботі Фредеріка Бантинга, Чарльза Беста та Джона Маклеода.
  • 1923 рік — через невиплату Німеччиною репарацій, передбачених Версальським договором, французькі та бельгійські війська окупували Рурську область, де видобували близько 70 % німецького вугілля.
  • 1971 рік — американський журналіст Дон Гефлер започаткував термін «Кремнієва долина», розпочавши публікацію серії матеріалів під назвою «Кремнієва долина США».
  • 1972 рік — після перемоги у війні за незалежність Східний Пакистан був перейменований на Бангладеш.
  • 1981 рік — команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннеса завершила найдовшу за відстанню та найкоротшу за тривалістю експедицію через Антарктику. За 75 днів учасники подолали 2 тисячі 500 миль і дісталися бази Скотта.

Церковне свято

11 січня вшановують пам’ять святого преподобного Феодосія Великого.

Святий Феодосій народився близько 423 року в Малій Азії, на території сучасної Туреччини. З раннього віку він вирізнявся побожністю та прагненням до духовного вдосконалення. Спочатку Феодосій схилявся до мирського життя, однак через глибоке внутрішнє прагнення до Бога та вивчення Святого Письма усвідомив своє покликання до чернецтва.

У молоді роки він залишив родину й став ченцем, був учнем святого Варлаама — ігумена одного з монастирів. Згодом Феодосій вирушив до Великої Лаври, одного з найбільших монастирів того часу на Афоні, де зустрів святого Антонія Великого, якого вважав своїм духовним наставником.

Феодосій проповідував чернече життя в чистоті, смиренні та послуху. Він здобув відомість завдяки своєму праведному життю, численним молитвам і чудесам, що, за переказами, відбувалися з його благословення.

Іменини

День ангела цього дня відзначають Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан і Федір.

