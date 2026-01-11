11 января – какой сегодня праздник и главные события

11 января отмечают Всемирный день «Спасибо».

11 января в мире отмечают Международный день заповедников и национальных парков, Всемирный день «Спасибо», Международный день равенства на работе и Всемирный день скетчноутинга.

События этого дня в истории

1909 год — из Нью-Йорка в Филадельфию отправились участницы первых в истории женских автогонок.

1922 год — в Торонто впервые применили инсулин для лечения диабета. Прорыв стал возможен благодаря научной работе Фредерика Бантинга, Чарльза Беста и Джона Маклеода.

1923 год — из-за невыплаты Германией репараций, предусмотренных Версальским договором, французские и бельгийские войска оккупировали Рурскую область, где добывали около 70 % немецкого угля.

1971 год — американский журналист Дон Гефлер ввел термин «Кремниевая долина», начав публикацию серии материалов под названием «Кремниевая долина США».

1972 год — после победы в войне за независимость Восточный Пакистан был переименован в Бангладеш.

1981 год — команда из трех британцев под руководством сэра Рэнэльфа Финнеса завершила самую длинную по расстоянию и самую короткую по продолжительности экспедицию через Антарктику. За 75 дней участники преодолели 2 тысячи 500 миль и добрались до базы Скотта.

Церковный праздник

11 января чтят память святого преподобного Феодосия Великого.

Святой Феодосий родился около 423 года в Малой Азии, на территории современной Турции. С раннего возраста он отличался набожностью и стремлением к духовному совершенствованию. Сначала Феодосий склонялся к мирской жизни, однако из-за глубокого внутреннего стремления к Богу и изучения Священного Писания осознал свое призвание к монашеству.

В молодые годы он оставил семью и стал монахом, был учеником святого Варлаама — игумена одного из монастырей. Впоследствии Феодосий отправился в Великую Лавру, один из крупнейших монастырей того времени на Афоне, где встретил святого Антония Великого, которого считал своим духовным наставником.

Феодосий проповедовал монашескую жизнь в чистоте, смирении и послушании. Он приобрел известность благодаря своей праведной жизни, многочисленным молитвам и чудесам, которые, по преданию, происходили с его благословения.

Именины

День ангела в этот день отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан и Федор.

