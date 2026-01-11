  1. В Україні

Від карт до кар’єри: 5 перспективних професій для любителів географії

07:00, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
GIS-аналітики, меліоратори й гідрологи: як перетворити інтерес до науки на професію.
Від карт до кар’єри: 5 перспективних професій для любителів географії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Географія — це не лише карти, столиці й континенти зі шкільного підручника. Сьогодні знання про простір, природу, воду та рельєф стають основою для затребуваних і добре оплачуваних професій. Державна служба зайнятості підготувала добірку з п’яти освітніх напрямів для випускників, які люблять географію і хочуть побудувати сучасну кар’єру.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

GIS-аналітик: професія, що проєктує майбутнє

Одна з найперспективніших спеціальностей сьогодення — GIS-аналітик. Геоінформаційні системи поєднують географію, математику та ІТ. Такі фахівці аналізують просторові дані і визначають, де будувати житлові комплекси, прокладати дороги чи як мінімізувати ризики підтоплень і зсувів ґрунту.

У роботі використовують дрони, польові дослідження та складні програмні алгоритми. Освітній шлях — спеціальність «Геодезія та землеустрій» з програмою «Геоінформаційні системи і технології».

Меліоратор: фахівець, від якого залежить врожай

Меліоратори працюють із ґрунтами, водами, кліматом і рельєфом, щоб зробити території придатними для сільського господарства. Вони осушують заболочені землі, зрошують посушливі, регулюють русла річок і будують протипаводкові споруди.

Ця професія напряму впливає на продовольчу безпеку країни. Найкраще підходить тим, хто любить географію, фізику та математику. Навчання можливе за напрямами водної інженерії, агрономії та будівництва водогосподарських об’єктів.

Експедитор: географія у світі логістики

Мільйони тонн вантажів щодня рухаються світом — і за кожним маршрутом стоїть експедитор. Це спеціаліст, який організовує перевезення товарів від клієнта до кінцевого пункту.

Професія ідеально підходить тим, хто любить географію, математику та іноземні мови. Для роботи потрібна освіта у сфері логістики, міжнародних перевезень або менеджменту.

Геофізик: дослідник Землі та надр

Геофізики вивчають фізичні процеси, що формують Землю й інші планети. Вони працюють із сейсмічними, гравітаційними, магнітними та електричними дослідженнями, що мають значення для енергетики, будівництва та науки.

Цей напрям підійде тим, хто поєднує інтерес до географії, фізики, хімії та математики. Освіта належить до галузі природничих наук за спеціальністю «Науки про Землю».

Гідролог: фахівець з води у всіх її проявах

Гідрологи досліджують кругообіг води в природі: річки, озера, підземні води, болота й льодовики. Вони працюють у сферах потамології, лімнології, гідрогеології та гідроекології.

Професія актуальна для тих, хто любить географію, математику та хімію. Щоб стати гідрологом, потрібно здобути профільну вищу освіту або навчатися на географічних чи інженерних факультетах.

Географія як старт кар’єри

У Державній службі зайнятості наголошують: географія відкриває шлях до сучасних і стратегічно важливих професій — від ІТ та логістики до екології й агросектору. Головне — правильно обрати освітній напрям і перетворити шкільний інтерес на професійну компетенцію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

навчання освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]