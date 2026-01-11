  1. В Україні

Цифровий контроль оборонних закупівель та фінансів у ЗСУ – запрацювала система Управління логістичним забезпеченням

10:35, 11 січня 2026
Нова система на базі SAP автоматизує закупівлі, фінанси та логістику у понад 1000 військових частин, підвищуючи прозорість та ефективність управління ресурсами.
Цифровий контроль оборонних закупівель та фінансів у ЗСУ – запрацювала система Управління логістичним забезпеченням
Фото: mod.gov.ua
Міноборони завершило дослідну експлуатацію цифрової системи управління логістичним забезпеченням і офіційно перевело її у постійну експлуатацію. Відтепер система використовується для управління ресурсами, оборонними закупівлями та фінансами у всіх військових підрозділах. Про це повідомили в оборонному відомстві.

«Військо отримало єдину екосистему управління ресурсами — від стратегічного рівня до кожної військової частини. Вона автоматизує процеси оборонних закупівель та фінансовий облік. Це швидкий інструмент, який мінімізує бюрократію та робить управління ресурсами зручним та прозорим», – зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.

Цифрова система побудована на базі SAP, яку використовують понад 90% армій країн НАТО. Вона дозволяє в реальному часі відстежувати наявні ресурси, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.

Наразі у системі працюють понад 1000 військових частин, охоплюючи ключові напрямки забезпечення: безпілотні літальні апарати, наземні системи озброєння, засоби ближнього бою, радіоелектронної боротьби, зв’язку, паливо-мастильні матеріали, речове та медичне майно, інженерне обладнання та продовольство.

Робота над системою тривала три роки, зокрема її тестували на реальних даних і в бойових умовах. Особливу увагу приділили інформаційній безпеці, стійкості до збоїв та швидкому відновленню роботи. Система успішно пройшла стрес-тести та довела надійність під високими навантаженнями.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук наголосила, що новий інструмент забезпечує швидке, точне і прозоре управління ресурсами за стандартами НАТО. Бригадний генерал Володимир Карпенко додав, що цифровізація зменшує ручну роботу та пришвидшує постачання необхідних ресурсів у підрозділи.

Запуск системи співпав із річницею створення Центру трансформації процесів управління оборонними ресурсами. Надалі планується її подальше впровадження та доповнення новими функціями для уніфікації управління ресурсами й підвищення ефективності сектору безпеки і оборони України.

