Цифровой контроль оборонных закупок и финансов в ВСУ – заработала система Управления логистическим обеспечением

Минобороны завершило опытную эксплуатацию цифровой системы управления логистическим обеспечением и официально перевело ее в постоянную эксплуатацию. Отныне система используется для управления ресурсами, оборонными закупками и финансами во всех военных подразделениях. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

«Войска получили единую экосистему управления ресурсами — от стратегического уровня до каждой воинской части. Она автоматизирует процессы оборонных закупок и финансовый учет. Это быстрый инструмент, который минимизирует бюрократию и делает управление ресурсами удобным и прозрачным», — отметил министр обороны Денис Шмыгаль.

Цифровая система построена на базе SAP, которую используют более 90% армий стран НАТО. Она позволяет в реальном времени отслеживать имеющиеся ресурсы, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных.

Сейчас в системе работают более 1000 воинских частей, охватывая ключевые направления обеспечения: беспилотные летательные аппараты, наземные системы вооружения, средства ближнего боя, радиоэлектронной борьбы, связи, горюче-смазочные материалы, вещевое и медицинское имущество, инженерное оборудование и продовольствие.

Работа над системой длилась три года, в частности ее тестировали на реальных данных и в боевых условиях. Особое внимание уделили информационной безопасности, устойчивости к сбоям и быстрому восстановлению работы. Система успешно прошла стресс-тесты и доказала надежность при высоких нагрузках.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Оксана Ферчук подчеркнула, что новый инструмент обеспечивает быстрое, точное и прозрачное управление ресурсами по стандартам НАТО. Бригадный генерал Владимир Карпенко добавил, что цифровизация уменьшает ручную работу и ускоряет поставку необходимых ресурсов в подразделения.

Запуск системы совпал с годовщиной создания Центра трансформации процессов управления оборонными ресурсами. В дальнейшем планируется ее дальнейшее внедрение и дополнение новыми функциями для унификации управления ресурсами и повышения эффективности сектора безопасности и обороны Украины.

