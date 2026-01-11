  1. У світі

Іран прагне свободи – Трамп заявив про готовність США допомогти

09:06, 11 січня 2026
Президент США не уточнив формат можливої підтримки та пригрозив жорсткою відповіддю у разі насильства з боку влади Ірану.
Фото: ABC News
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне свободи, а Сполучені Штати готові надати допомогу. Про це він написав у соцмережі Х.

«Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!!!», — зазначив Трамп, не конкретизувавши, у чому саме може полягати така підтримка.

Напередодні американський президент заявив, що у разі, якщо іранська влада почне вбивати людей, Вашингтон втрутиться. За його словами, це не означатиме введення американських військ на територію країни.

«Це не означає boots on the ground, але це означає дуже, дуже сильний удар по них там, де боляче», — наголосив Дональд Трамп.

Як раніше повідомлялося, влада Ірану обмежила доступ до інтернету на тлі масових антиурядових протестів.

США Дональд Трамп Іран

