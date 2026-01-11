  1. В мире

Иран стремится к свободе – Трамп заявил о готовности США помочь

09:06, 11 января 2026
Президент США не уточнил формат возможной поддержки и пригрозил жестким ответом в случае насилия со стороны властей Ирана.
Иран стремится к свободе – Трамп заявил о готовности США помочь
Фото: ABC News
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к свободе, а Соединенные Штаты готовы оказать помощь. Об этом он написал в соцсети Х.

«Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!», — отметил Трамп, не конкретизировав, в чем именно может заключаться такая поддержка.

Накануне американский президент заявил, что в случае, если иранские власти начнут убивать людей, Вашингтон вмешается. По его словам, это не будет означать ввод американских войск на территорию страны.

«Это не означает boots on the ground, но это означает очень, очень сильный удар по ним там, где больно», — подчеркнул Дональд Трамп.

Как ранее сообщалось, власти Ирана ограничили доступ к интернету на фоне массовых антиправительственных протестов.

