Власти Ирана ограничили доступ к интернету на фоне массовых антиправительственных протестов

08:05, 9 января 2026
Мониторинговые организации фиксируют общенациональный интернет-блэкаут.
Власти Ирана ограничили доступ к интернету на фоне массовых антиправительственных протестов
Участники протестов в Керманшахе, 8 января 2026 года Фото: Kamran/Middle East Images/picture alliance
В Иране ввели масштабные ограничения доступа к интернету в Тегеране и других регионах страны. Решение приняли на фоне массовых антиправительственных протестов, которые продолжаются уже несколько дней. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в столице и данные мониторинговых организаций.

По информации NetBlocks, страна фактически находится в состоянии общенационального блэкаута сети. В организации отмечают, что ограничения стали частью усиленных мер цифровой цензуры, направленных на сдерживание протестной активности и коммуникации между гражданами.

Источники издания в Тегеране сообщают о беспрецедентных по масштабам скоплениях людей в городе и подтверждают, что большинство жителей потеряли доступ к интернету. В то же время отдельные пользователи с корпоративными или специальными аккаунтами все еще имеют частичное подключение. Позже связь с этими источниками также исчезла.

Сообщения о сбоях или почти полной блокировке веб-сервисов поступают и из других городов, в частности из Исфахана, Лодегана, Абданана и отдельных районов Шираза. Активисты в соцсетях заявляют о резком ограничении доступа к онлайн-платформам.

Как отмечает CBS News, интернет отключили именно в тот момент, когда протестующие начали массово выходить на улицы, откликнувшись на призывы иранского принца Реза Пахлави.

По данным американского информационного агентства Human Rights Activists News Agency, в результате беспорядков погибли по меньшей мере 39 человек, среди них — как минимум четверо сотрудников сил безопасности. Более 2 260 человек были задержаны.

Издание добавляет, что иранские власти не впервые прибегают к отключению или резкому ограничению интернета в периоды политической напряженности, в частности во время масштабных протестов или событий, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране.

