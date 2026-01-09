Влада Ірану обмежила доступ до інтернету на тлі масових антиурядових протестів

Моніторингові організації фіксують загальнонаціональний інтернет-блекаут.

Учасники протестів у Керманшаху, 8 січня 2026 року Фото: Kamran/Middle East Images/picture alliance

В Ірані запровадили масштабні обмеження на доступ до інтернету в Тегерані та інших регіонах країни. Рішення ухвалили на тлі масових антиурядових протестів, що тривають уже кілька днів. Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела в столиці та дані моніторингових організацій.

За інформацією NetBlocks, країна фактично перебуває у стані загальнонаціонального блекауту мережі. У організації зазначають, що обмеження стали частиною посилених заходів цифрової цензури, спрямованих на стримування протестної активності та комунікації між громадянами.

Джерела видання у Тегерані повідомляють про безпрецедентні за масштабами зібрання людей у місті та підтверджують, що більшість мешканців втратили доступ до інтернету. Водночас окремі користувачі з корпоративними або спеціальними акаунтами ще мають часткове підключення. Згодом зв’язок із цими джерелами також зник.

Повідомлення про збої або майже повне блокування вебсервісів надходять і з інших міст, зокрема Ісфахана, Лодегана, Абданана та окремих районів Шираза. Активісти в соцмережах заявляють про різке обмеження доступу до онлайн-платформ.

Як зазначає CBS News, інтернет вимкнули саме в момент, коли протестувальники почали масово виходити на вулиці, відгукнувшись на заклики іранського принца Реза Пахлаві.

За даними американської інформаційної агенції Human Rights Activists News Agency, унаслідок заворушень загинули щонайменше 39 людей, серед них — щонайменше четверо співробітників сил безпеки. Понад 2 260 осіб були затримані.

Видання додає, що іранська влада не вперше вдається до відключення або різкого обмеження інтернету у періоди політичної напруги, зокрема під час масштабних протестів чи подій, які можуть дестабілізувати ситуацію в країні.

