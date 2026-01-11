  1. В Україні
У Раді готують скасування відстрочки від мобілізації для студентів віком від 25 років

08:48, 11 січня 2026
Зміни стосуватимуться чоловіків, які вступають до вишів та закладів професійної освіти.
У Верховній Раді опрацьовують зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобувати вищу, передвищу або професійну освіту. Про це повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі телемарафону.

За його словами, у парламенті перебуває законопроєкт № 13634-1, який не обмежує право на освіту, але може обмежити право на відстрочку від мобілізації. Документ підготовлений до другого читання.

«Зараз у Верховній Раді, в Комітеті з безпеки, оборони та розвідки, є один із законопроєктів, який, звичайно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один з цих законопроектів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки у віці 25+, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних передвищих або професійних навчальних закладів, не матимуть права на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни», — розповів він.

Народний депутат також навів статистику, за якою до 2022 року в системі вищої та професійної передвищої освіти в Україні в середньому навчалися близько 30 тисяч чоловіків віком понад 25 років. Станом на 1 вересня 2025 року їх кількість зросла у 8,5 раза — до приблизно 250 тисяч осіб.

Раніше «Судово-юридична газета» описувала законопроект 13634, за яким частина здобувачів освіти втратить право на відстрочку. Законопроектом пропонується внести зміни до статті 23  Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Верховна Рада України законопроект мобілізація відстрочка університет студенти

