  1. В Украине
  2. / Законодательство

В Раде готовят отмену отсрочки от мобилизации для студентов в возрасте от 25 лет

08:48, 11 января 2026
Изменения коснутся мужчин, поступающих в вузы и учреждения профессионального образования.
В Верховной Раде прорабатывают изменения в правила мобилизации, которые предусматривают отмену отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, решивших получить высшее, предвысшее или профессиональное образование. Об этом сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире телемарафона.

По его словам, в парламенте находится законопроект № 13634-1, который не ограничивает право на образование, но может ограничить право на отсрочку от мобилизации. Документ подготовлен ко второму чтению.

«Сейчас в Верховной Раде, в Комитете по безопасности, обороне и разведке, есть один из законопроектов, который, конечно, не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку. И один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины в возрасте 25+, которые будут поступать в высшие учебные заведения, профессиональные предвысшие или профессиональные учебные заведения, не будут иметь права на отсрочку. Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны», — рассказал он.

Народный депутат также привел статистику, согласно которой к 2022 году в системе высшего и профессионального предвысшего образования в Украине в среднем обучались около 30 тысяч мужчин в возрасте старше 25 лет. По состоянию на 1 сентября 2025 года их количество выросло в 8,5 раза — до примерно 250 тысяч человек.

Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала законопроект 13634, по которому часть соискателей образования потеряет право на отсрочку. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Верховная Рада Украины законопроект мобилизация отсрочка университет студенты

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

