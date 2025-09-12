Студенты колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академотпусками могут потерять право на отсрочку – комитет согласовал законопроект

Комитет по нацбезопасности указал, что принятие законопроекта будет способствовать тому, чтобы получение образования не использовали как способ уклонения от мобилизации.

фото: ucu.edu.ua

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности принял решение рекомендовать к принятию за основу законопроект Кабмина 13634, по которому часть получателей образования потеряет право на отсрочку. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Комитет указал, что принятие законопроекта будет способствовать тому, чтобы получение образования не использовали как способ уклонения от мобилизации. «Судебно-юридическая газета» проанализировала предложенные изменения.

Что предлагается законопроектом

Для получателей профтехобразования

Законопроект 13634 предусматривает, что призыву по мобилизации не будут подлежать ученики учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и получатели профессионального предвысшего образования по совокупности трех условий. А именно, что они:

А) начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 закона о воинской обязанности – то есть, не ранее года, в котором они достигли 25 лет

Б) обучаются по дневной или дуальной форме получения образования

В) впервые получают образование по уровню, который выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона Украины об образовании».

Для студентов вузов

Для студентов учреждений высшего образования также будет существовать требование, что для отсрочки они должны впервые получать образование по уровню, который выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона об образовании.

Однако, кроме того, что они должны учиться по дневной или дуальной форме – Кабмин предлагает добавить новое требование – что они не подлежат призыву только в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы.

«В пределах расчетного срока выполнения образовательной программы» на практике означает, что лицо должно закончить обучение (сдать все экзамены, зачеты, защитить диплом и т. д.) в тот срок, который официально определен учреждением образования для этой программы, без учета дополнительных продлений или перерывов.

То есть, право на отсрочку от мобилизации сохранится только для студентов дневной или дуальной формы, которые учатся в пределах официально установленного срока своей образовательной программы.

К примеру, если лицо поступило на бакалавра в сентябре 2023 года, то расчетное время завершения программы – июнь 2027 года. Если же лицо перевели на «пятилетний план» из-за академ отпуска, пересдач или отчисления-восстановления — после июня 2027 он выйдет за пределы расчетного срока, и право на отсрочку потеряет.

Следовательно, больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки. Академ отпуск, повторный курс или перерыв в обучении могут автоматически лишить права на отсрочку.

Также не будут подлежать призыву докторанты и врачи (фармацевты) – интерны, врачи – резиденты.

Впрочем, как указано в редакции, предлагаемой правительством, «норма этого пункта распространяется на получателей образования в учреждениях образования (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование по уровню, который выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 закона об образовании».

Для преподавателей

Относительно отсрочки для работников учреждений образования и ученых, предлагается установить, что отсрочку от призыва будут иметь работники, которые имеют научную степень, из числа научных, научно-педагогических, педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования, а также педагогические работники в учреждениях профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего образования. Норма этого пункта распространяется на соответствующих работников, которые работают в учреждениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В Главном научно-экспертном управлении обратили внимание, что учреждения образования осуществляют свою деятельность на территории Украины во время военного положения, используя различные формы образовательного процесса, что требует наличия соответствующего штата работников разной квалификации.

«Исходя из этого, предписание проекта (которое в значительной степени совпадает с действующей редакцией Закона) о предоставлении указанной отсрочки только тем научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам учреждений высшего образования, научно-педагогическим работникам учреждений профессионального предвысшего образования, которые имеют научную степень, вызывает замечания. Ведь в обеспечении образовательного процесса в учреждениях высшего образования во время военного положения участвуют и работники без научных степеней, деятельность которых также является важной для обеспечения качества и непрерывности образования», подчеркнули в ГНЭУ.

Также там добавили, что в проекте без внимания остаются педагогические работники учреждений дошкольного и внешкольного образования, которым как в действующем предписании Закона, так и в редакции проекта не предоставляется такая отсрочка, однако, такие работники осуществляют деятельность во время военного положения.

Чем объясняет МОН

В объяснениях к законопроекту министр образования Оксен Лисовый отмечает, что получатели образования, которые получают образование в непоследовательном порядке, и лица, которые начали получать образование за границей после 24 февраля 2022 года, не оставляют попыток в судебном порядке оспорить законодательное требование относительно отсрочки от мобилизации для получателей образования, определенную законом, которая не распространяется на получателей образования, которые получают образование в непоследовательном порядке и на лиц, которые учатся в иностранных учреждениях образования.

«Сейчас уже есть решения судов первой инстанции, согласно которым суды критически относятся к позиции Минобразования относительно определения последовательности получения образования как одного из условий для предоставления отсрочки от призыва на военную службу получателям, которые во второй раз получают один и тот же уровень образования, и обязывают МОН и технического администратора ЕДЕБО – государственное предприятие «Инфоресурс» внести изменения в данные, которые содержатся в ЕДЕБО.

Повышение активности деятельности адвокатского сообщества по этому вопросу, рост количества судебных исков получателей образования в непоследовательном порядке также требует обработки изменения в законодательство, которое нивелирует основание для оспаривания существующих правовых норм в сфере выполнения воинской обязанности и мобилизации» – констатирует Оксен Лисовый.

Он отметил, что статьей 23 закона о мобилизации за получателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования, а также за научно-педагогическими работниками учреждений высшего образования с научными степенями сохраняется отсрочка от призыва.

«С началом полномасштабной агрессии указанная правовая норма опосредованного избежания призыва на военную службу во время мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и поступили в 2022 – 2024 годах в учреждения образования для получения уровня образования, который является равным, а в некоторых случаях является даже ниже ранее полученного образовательного уровня», указывает министр.

Также за последнее полугодие существенно возросла численность получателей профессионального (профессионально-технического) (до 17 338) и получателей профессионального предвысшего образования (до 75 618) из числа военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование в последовательном порядке на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку.

«Указанная тенденция требует реагирования и законодательного урегулирования относительно определения возраста получателей профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, который будет предоставлять право на отсрочку во время мобилизации», указывает Лисовый.

Автор: Наталя Мамченко

