  1. В Україні

Матеріальна допомога від роботодавця: коли виплата оподатковується як зарплата

08:30, 11 січня 2026
Що вважається систематичною допомогою, коли діє ставка 18% ПДФО і за яких умов виплату не оподатковують.
Матеріальна допомога від роботодавця: коли виплата оподатковується як зарплата
Матеріальна допомога працівникам може бути як податково нейтральною, так і повноцінно оподатковуваною. Ключове значення має її характер — систематичний чи разовий. На цьому наголошують у Головному управлінні ДПС у Тернопільській області, роз’яснюючи норми Податкового кодексу України.

Систематична допомога = заробітна плата

Податковий кодекс України прямо визначає: до заробітної плати для цілей оподаткування належать не лише оклад і доплати, а й інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що надаються працівнику у зв’язку з трудовими відносинами.

Тому якщо матеріальна допомога:

  • має систематичний характер;
  • надається всім або більшості працівників (наприклад, допомога на оздоровлення);
  • передбачена колективним договором, положенням про оплату праці або іншим внутрішнім актом,

вона прирівнюється до заробітної плати. У такому разі вся сума включається до загального місячного оподатковуваного доходу працівника і оподатковується ПДФО за ставкою 18%.

Разова допомога за особистими обставинами: податкові пільги

Інша ситуація — коли роботодавець надає окремим працівникам матеріальну допомогу:

  • за особистою заявою;
  • у зв’язку з індивідуальними життєвими обставинами;
  • разово, без системності.

Таку виплату податкове законодавство кваліфікує як нецільову благодійну (матеріальну) допомогу. Для неї діють спеціальні правила оподаткування.

Скільки можна отримати без ПДФО

Не включається до оподатковуваного доходу нецільова благодійна допомога в межах установленого граничного розміру. Він залежить від року:

  • 2023 рік — 3 760 грн
  • 2024 рік — 4 240 грн
  • 2025 рік — 4 240 грн
  • 2026 рік — 4 660 грн

Якщо сума більша — податок неминучий

Частина нецільової матеріальної допомоги, яка перевищує встановлений ліміт, включається до загального оподатковуваного доходу працівника та оподатковується ПДФО за ставкою 18% у джерела виплати.

податкова ДПС податки грошова допомога

