  1. В Украине

Материальная помощь от работодателя: когда выплата облагается налогом как заработная плата

08:30, 11 января 2026
Что считается систематической помощью, когда применяется ставка 18% НДФЛ и при каких условиях выплата не облагается налогами.
Материальная помощь работникам может быть как налогово нейтральной, так и полностью облагаемой налогами. Ключевое значение имеет ее характер — систематический или разовый. На этом подчеркивают в Главном управлении ГНС в Тернопольской области, разъясняя нормы Налогового кодекса Украины.

Систематическая помощь = заработная плата

Налоговый кодекс Украины прямо определяет: к заработной плате для целей налогообложения относятся не только оклад и доплаты, но и другие поощрительные и компенсационные выплаты, предоставляемые работнику в связи с трудовыми отношениями.

Поэтому если материальная помощь:

  • имеет систематический характер;
  • предоставляется всем или большинству работников (например, помощь на оздоровление);
  • предусмотрена коллективным договором, положением об оплате труда или другим внутренним актом,

она приравнивается к заработной плате. В таком случае вся сумма включается в общий месячный налогооблагаемый доход работника и облагается НДФЛ по ставке 18%.

Разовая помощь по личным обстоятельствам: налоговые льготы

Другая ситуация — когда работодатель предоставляет отдельным работникам материальную помощь:

  • по личному заявлению;
  • в связи с индивидуальными жизненными обстоятельствами;
  • разово, без системности.

Такую выплату налоговое законодательство квалифицирует как нецелевую благотворительную (материальную) помощь. Для нее действуют специальные правила налогообложения.

Сколько можно получить без НДФЛ

Не включается в налогооблагаемый доход нецелевая благотворительная помощь в пределах установленного предельного размера. Он зависит от года:

  • 2023 год — 3 760 грн
  • 2024 год — 4 240 грн
  • 2025 год — 4 240 грн
  • 2026 год — 4 660 грн

Если сумма больше — налог неизбежен

Часть нецелевой материальной помощи, которая превышает установленный лимит, включается в общий налогооблагаемый доход работника и облагается НДФЛ по ставке 18% у источника выплаты.

налоговая ГНС налоги денежная помощь

