Материальная помощь от работодателя: когда выплата облагается налогом как заработная плата
Материальная помощь работникам может быть как налогово нейтральной, так и полностью облагаемой налогами. Ключевое значение имеет ее характер — систематический или разовый. На этом подчеркивают в Главном управлении ГНС в Тернопольской области, разъясняя нормы Налогового кодекса Украины.
Систематическая помощь = заработная плата
Налоговый кодекс Украины прямо определяет: к заработной плате для целей налогообложения относятся не только оклад и доплаты, но и другие поощрительные и компенсационные выплаты, предоставляемые работнику в связи с трудовыми отношениями.
Поэтому если материальная помощь:
- имеет систематический характер;
- предоставляется всем или большинству работников (например, помощь на оздоровление);
- предусмотрена коллективным договором, положением об оплате труда или другим внутренним актом,
она приравнивается к заработной плате. В таком случае вся сумма включается в общий месячный налогооблагаемый доход работника и облагается НДФЛ по ставке 18%.
Разовая помощь по личным обстоятельствам: налоговые льготы
Другая ситуация — когда работодатель предоставляет отдельным работникам материальную помощь:
- по личному заявлению;
- в связи с индивидуальными жизненными обстоятельствами;
- разово, без системности.
Такую выплату налоговое законодательство квалифицирует как нецелевую благотворительную (материальную) помощь. Для нее действуют специальные правила налогообложения.
Сколько можно получить без НДФЛ
Не включается в налогооблагаемый доход нецелевая благотворительная помощь в пределах установленного предельного размера. Он зависит от года:
- 2023 год — 3 760 грн
- 2024 год — 4 240 грн
- 2025 год — 4 240 грн
- 2026 год — 4 660 грн
Если сумма больше — налог неизбежен
Часть нецелевой материальной помощи, которая превышает установленный лимит, включается в общий налогооблагаемый доход работника и облагается НДФЛ по ставке 18% у источника выплаты.
