Материальная помощь от работодателя: когда выплата облагается налогом как заработная плата

Что считается систематической помощью, когда применяется ставка 18% НДФЛ и при каких условиях выплата не облагается налогами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Материальная помощь работникам может быть как налогово нейтральной, так и полностью облагаемой налогами. Ключевое значение имеет ее характер — систематический или разовый. На этом подчеркивают в Главном управлении ГНС в Тернопольской области, разъясняя нормы Налогового кодекса Украины.

Систематическая помощь = заработная плата

Налоговый кодекс Украины прямо определяет: к заработной плате для целей налогообложения относятся не только оклад и доплаты, но и другие поощрительные и компенсационные выплаты, предоставляемые работнику в связи с трудовыми отношениями.

Поэтому если материальная помощь:

имеет систематический характер;

предоставляется всем или большинству работников (например, помощь на оздоровление);

предусмотрена коллективным договором, положением об оплате труда или другим внутренним актом,

она приравнивается к заработной плате. В таком случае вся сумма включается в общий месячный налогооблагаемый доход работника и облагается НДФЛ по ставке 18%.

Разовая помощь по личным обстоятельствам: налоговые льготы

Другая ситуация — когда работодатель предоставляет отдельным работникам материальную помощь:

по личному заявлению;

в связи с индивидуальными жизненными обстоятельствами;

разово, без системности.

Такую выплату налоговое законодательство квалифицирует как нецелевую благотворительную (материальную) помощь. Для нее действуют специальные правила налогообложения.

Сколько можно получить без НДФЛ

Не включается в налогооблагаемый доход нецелевая благотворительная помощь в пределах установленного предельного размера. Он зависит от года:

2023 год — 3 760 грн

2024 год — 4 240 грн

2025 год — 4 240 грн

2026 год — 4 660 грн

Если сумма больше — налог неизбежен

Часть нецелевой материальной помощи, которая превышает установленный лимит, включается в общий налогооблагаемый доход работника и облагается НДФЛ по ставке 18% у источника выплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.