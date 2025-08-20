Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Священник сховав чоловіка під рясою, щоб провезти через кордон – відео

08:31, 20 серпня 2025
На Закарпатті священнослужитель намагався переправити чоловіка через кордон за $10 тисяч.
Священник сховав чоловіка під рясою, щоб провезти через кордон – відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прикордонники Чопського загону викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон, до якої був залучений священнослужитель Української православної церкви. Про це пишуть в ДПСУ.

В Ужгородському районі прикордонний наряд зупинив автомобіль Mercedes, що рухався в напрямку кордону зі Словаччиною. За кермом був 50-річний чоловік, який надав посвідчення священнослужителя одного з монастирів Закарпаття.

Під час огляду машини прикордонники виявили прихованого «пасажира» — 41-річного жителя Сумщини. Чоловіка сховали на задньому сидінні під рясами, аби він зміг непоміченим перетнути контрольні пости.

У ході опитування священнослужитель зізнався, що погодився за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США довезти чоловіка до кордону. «Клієнт» мав розрахуватися після вдалого перетину держрубежу. Для цього монах забрав його у Києві та сховав під обрядовим вбранням.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. У діях священнослужителя вбачають ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Водночас «пасажир» відповідатиме за ст. 204-1 КУпАП — незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

прикордонники Державна прикордонна служба військовозобов'язаний кордон перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліція зможе примусово доставляти чиновників на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради

Також пропонується штрафувати посадовців до 17 тисяч грн за неявку на пленарне засідання Верховної Ради без поважних причин.

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у судах та правоохоронних органах

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади.

Верховний Суд сформулював висновок, чи мають право перетнути кордон чоловіки, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час заходів з відсічі збройної агресії

В умовах воєнного стану обмеження права на виїзд виправдані пріоритетом публічного інтересу та не є свавільними – Верховний Суд.

Верховна Рада розгляне законопроект про забезпечення поваги до суду

Втім, зміни до КУпАП та КПК стосуються не лише підвищення штрафів за неповагу до суду.

«Живі» черги під ТЦК мають зникнути, будуть електронні – Шмигаль

Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва