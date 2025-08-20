Священник сховав чоловіка під рясою, щоб провезти через кордон – відео

На Закарпатті священнослужитель намагався переправити чоловіка через кордон за $10 тисяч.

Прикордонники Чопського загону викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон, до якої був залучений священнослужитель Української православної церкви. Про це пишуть в ДПСУ.

В Ужгородському районі прикордонний наряд зупинив автомобіль Mercedes, що рухався в напрямку кордону зі Словаччиною. За кермом був 50-річний чоловік, який надав посвідчення священнослужителя одного з монастирів Закарпаття.

Під час огляду машини прикордонники виявили прихованого «пасажира» — 41-річного жителя Сумщини. Чоловіка сховали на задньому сидінні під рясами, аби він зміг непоміченим перетнути контрольні пости.

У ході опитування священнослужитель зізнався, що погодився за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США довезти чоловіка до кордону. «Клієнт» мав розрахуватися після вдалого перетину держрубежу. Для цього монах забрав його у Києві та сховав під обрядовим вбранням.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. У діях священнослужителя вбачають ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Водночас «пасажир» відповідатиме за ст. 204-1 КУпАП — незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.

