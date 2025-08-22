Рада суддів України продовжила строки подання документів для кандидатів на посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС — поки що не вистачає кандидатів

Документи подали тільки два кандидати, а необхідно мінімум шість.

Рада суддів України 22 серпня продовжила строки подання документів для кандидатів на посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС по квоті Ради суддів.

Новий строк подання документів – 11 вересня.

Причиною такого рішення РСУ стала відсутність необхідної кількості кандидатів на посади членів Конкурсної комісії.

Відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» Рада суддів делегує трьох представників до складу Конкурсної комісії. Однак, оскільки фінальне рішення про призначення членів Конкурсної комісії є компетенцією Вищої ради правосуддя, то необхідно, щоб ВРП мала можливість вибору. Відтак необхідно, щоб кандидатів на посади членів Конкурсної комісії по квоті РСУ було щонайменше шість.

За даними РСУ, станом на 22 серпня документи подали всього два судді:

КОТКОВ Олександр Васильович – суддя Господарського суду міста Києва

ПЕТРОВ Володимир Степанович – суддя Господарського суду Одеської області

Нагадаємо, що новий склад Конкурсної комісії з добору членів ВККС складається з трьох представників Ради суддів, одного представника від Ради адвокатів, одного представника від Ради прокурорів та одного представника від Національної академії правових наук.

«Судово-юридична газета» вже повідомляла, хто претендує на посади членів Конкурсної комісії від прокуратури та адвокатури.

Як розповідала «Судово-юридична газета», 22 липня Вища рада правосуддя оголосила про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад членів нового складу Конкурсної комісії з добору членів ВККС та затвердила Методику оцінювання відповідності кандидата на посаду члена Конкурсної комісії.

Автор: В’ячеслав Хрипун

