В Одесі затримали чоловіка, який ножем поранив працівника ТЦК

Чоловік завдав проникаючого ножового поранення військовослужбовцю ТЦК.

У неділю, 28 грудня, в Одесі під час заходів з оповіщення було виявлено та затримано особу, яка підозрюється у скоєнні зухвалого нападу на військовослужбовця. Про це повідомив Одеський обласний ТЦК.

Чоловіка затримали у Пересипському районі м. Одеси. Він на початку листопада завдав проникаючого ножового поранення військовослужбовцю ТЦК під час виконання ним службових обов’язків.

«Після скоєння злочину зазначена особа тривалий час переховувалася від правоохоронних органів.

Під час виявлення правопорушник намагався втекти та чинив активний фізичний опір представникам закону. Завдяки злагодженим діям та залученню додаткового наряду поліції особу затримано та доставлено до підрозділу Національної поліції України для проведення слідчих (процесуальних) дій», - йдеться у заяві.

У ТЦК нагадали, що напад на військовослужбовця під час виконання ним завдань в умовах воєнного стану є тяжким злочином.

