В Одессе задержали мужчину, который ножом ранил сотрудника ТЦК

12:30, 29 декабря 2025
Мужчина нанес военнослужащему ТЦК проникающее ножевое ранение.
В Одессе задержали мужчину, который ножом ранил сотрудника ТЦК
Фото иллюстративное
В воскресенье, 28 декабря, в Одессе во время мероприятий по оповещению была выявлена и задержана личность, подозреваемая в совершении дерзкого нападения на военнослужащего. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК.

Мужчину задержали в Пересыпском районе города Одессы. В начале ноября он нанес проникающее ножевое ранение военнослужащему ТЦК во время исполнения тем служебных обязанностей.

«После совершения преступления указанное лицо длительное время скрывалось от правоохранительных органов.

При выявлении правонарушитель пытался скрыться и оказывал активное физическое сопротивление представителям закона. Благодаря слаженным действиям и привлечению дополнительного наряда полиции лицо было задержано и доставлено в подразделение Национальной полиции Украины для проведения следственных (процессуальных) действий», — говорится в заявлении.

В ТЦК напомнили, что нападение на военнослужащего во время выполнения им служебных задач в условиях военного положения является тяжким преступлением.

