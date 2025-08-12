Рада адвокатів обрала Олексія Шевчука, Ганну Колесник і Оксану Каденко кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС

Надалі Вища рада правосуддя буде обирати одного члена до складу Конкурсної комісії з відбору ВККС серед трьох запропонованих РАУ кандидатів – Олексія Шевчука, Ганни Колесник і Оксани Каденко

Фото: НААУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада адвокатів України (РАУ) відібрала кандидатами у Конкурсну комісію з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Олексія Шевчука, Ганну Колесник і Оксану Каденко. Відповідне рішення ухвалили 12 серпня

Надалі їх запропонують на розгляд Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, у Ради адвокатів України квота складає одне місце, тож, ВРП треба буде обрати з трьох кандидатів одного.

Нагадаємо також, що 1 червня 2025 року закінчився строк повноважень першого складу Конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. У першому складі вирішальний голос був за міжнародними експертами.

За участі міжнародників відібрали перший склад ВККС.

Наступний склад конкурсної комісії має формуватися вже без «міжнародників» – так передбачив законодавець, приймаючи в 2021 році закон 1629-IX про відновлення роботи ВККС. Ідея була у тому, що перший склад з вирішальною роллю експертів від міжнародних донорів сформує оновлену ВККС, а вже надалі – українські фахівці будуть відбирати членів ВККС самостійно.

Так, відповідно до статті 95-1 закону про судоустрій, суб’єктами формування нового складу конкурсної комісії є Рада суддів України, Рада прокурорів України, Рада адвокатів України та Національна академія правових наук України в особі Президії.

До другого складу Конкурсної комісії мають увійти:

3 особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України;

одна особа, запропонована Радою прокурорів України;

одна особа, запропонована Радою адвокатів України;

одна особа, запропонована Національною академією правових наук України в особі Президії.

Під час засідання РАУ 12 серпня голова спеціальної робочої групи, заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій повідомив про висновки щодо відповідності документів, поданих кандидатами, вимогам Методики оцінювання відповідності кандидата на посаду члена Конкурсної комісії, затвердженої рішенням Вищої ради правосуддя від 22.07.2025 № 1542/0/15-25 та рішенню РАУ від 25.07.2025 № 78.

Оксана Каденко є представником адвокатів Хмельницької області у складі Ради адвокатів України, головою Комітету НААУ з питань БПД, заступником голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу. Заслужений юрист України.

Ганна Колесник є головою Комітету НААУ з питань захисту прав людини, тимчасово виконує обов’язки голови Ради адвокатів міста Києва, є засновником Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», входила до складу Ради громадського контролю ДБР, обрана до складу робочої групи з реалізації пілотного проекту відновного правосуддя для неповнолітніх.

Олексій Шевчук є спікером НААУ та головою Комітету НААУ з питань інформполітики. За даними ЗМІ, був кандидатом в депутати до Київської міської ради по Оболонському району від партії УДАР. У березні 2023 року Етична рада не рекомендувала адвоката Олексія Шевчука до призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, визнавши його таким, що не відповідає критерію професійної етики та доброчесності.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.