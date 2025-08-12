Практика судов
Совет адвокатов выбрал Алексея Шевчука, Анну Колесник и Оксану Каденко кандидатами в Конкурсную комиссию по отбору членов ВККС

14:06, 12 августа 2025
В дальнейшем Высший совет правосудия будет выбирать одного члена в состав Конкурсной комиссии по отбору ВККС из трех предложенных САУ кандидатов – Алексея Шевчука, Анны Колесник и Оксаны Каденко.
Фото: НААУ
Фото: НААУ
Совет адвокатов Украины (САУ) отобрал кандидатами в Конкурсную комиссию по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Алексея Шевчука, Анну Колесник и Оксану Каденко. Соответствующее решение было принято 12 августа.

В дальнейшем их предложат на рассмотрение Высшего совета правосудия.

Напомним, у Совета адвокатов Украины квота составляет одно место, поэтому ВСП нужно будет выбрать из трех кандидатов одного.

Напомним также, что 1 июня 2025 года истек срок полномочий первого состава Конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей. В первом составе решающий голос был за международными экспертами.

При участии международников был отобран первый состав ВККС.

Следующий состав конкурсной комиссии должен формироваться уже без «международников» – так предусмотрел законодатель, принимая в 2021 году закон 1629-IX о возобновлении работы ВККС. Идея заключалась в том, что первый состав с решающей ролью экспертов от международных доноров сформирует обновленную ВККС, а уже в дальнейшем – украинские специалисты будут отбирать членов ВККС самостоятельно.

Так, согласно статье 95-1 закона о судоустройстве, субъектами формирования нового состава конкурсной комиссии являются Совет судей Украины, Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины в лице Президиума.

Во второй состав Конкурсной комиссии должны войти:

  • 3 человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины;
  • один человек, предложенный Советом прокуроров Украины;
  • один человек, предложенный Советом адвокатов Украины;
  • один человек, предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице Президиума.

Во время заседания САУ 12 августа глава специальной рабочей группы, заместитель главы НААУ, САУ Валентин Гвоздий сообщил о выводах относительно соответствия документов, поданных кандидатами, требованиям Методики оценивания соответствия кандидата на должность члена Конкурсной комиссии, утвержденной решением Высшего совета правосудия от 22.07.2025 № 1542/0/15-25 и решением САУ от 25.07.2025 № 78.

Оксана Каденко является представителем адвокатов Хмельницкой области в составе Совета адвокатов Украины, главой Комитета НААУ по вопросам БПД, заместителем главы Комитета НААУ по вопросам антикоррупционной политики и комплаенса. Заслуженный юрист Украины.

Анна Колесник является главой Комитета НААУ по вопросам защиты прав человека, временно исполняет обязанности главы Совета адвокатов города Киева, является основателем Всеукраинской общественной организации «Объединение адвокатов, которые предоставляют бесплатную правовую помощь», входила в состав Совета общественного контроля ГБР, избрана в состав рабочей группы по реализации пилотного проекта восстановительного правосудия для несовершеннолетних.

Алексей Шевчук является спикером НААУ и главой Комитета НААУ по вопросам информполитики. По данным СМИ, был кандидатом в депутаты Киевского городского совета по Оболонскому району от партии УДАР. В марте 2023 года Этический совет не рекомендовал адвоката Алексея Шевчука к назначению на должность члена Высшего совета правосудия признав его таким, что не соответствует критерию профессиональной этики и добропорядочности.

Автор: Наталя Мамченко

