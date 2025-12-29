  1. В Україні

Меджліс закликав Зеленського включити представника кримськотатарського народу до переговорів щодо Криму

12:12, 29 грудня 2025
Меджліс кримськотатарського народу звернувся до Президента із закликом включити свого представника до складу української делегації на міжнародних переговорах.
Меджліс кримськотатарського народу звернувся до Президента Володимир Зеленський із закликом включити уповноваженого представника Меджлісу до складу української делегації під час міжнародних переговорів, що стосуються Криму.

«Меджліс кримськотатарського народу закликає Президента України Володимира Зеленського під час міжнародних переговорів з питань, пов’язаних із Кримом, включати до складу української делегації уповноваженого представника Меджлісу кримськотатарського народу, для забезпечення ефективної участі корінного кримськотатарського народу у процесах ухвалення рішень, що стосуються його прав, інтересів та майбутнього, із неухильним дотриманням принципу вільної, попередньої та усвідомленої згоди, зазначеному у Декларації ООН про права корінних народів», - зазначили там.

У заяві Меджліс привітав зусилля Президента України, Президента США, а також глав держав і урядів країн Європейського Союзу, спрямовані на забезпечення безпеки, суверенітету та процвітання незалежної Української держави. Також відзначено роботу українських переговірників.

У Меджлісі наголосили, що в будь-яких міжнародних документах має бути чітко й недвозначно зафіксовано, що суверенітет України поширюється на всю її територію в межах міжнародно визнаних кордонів.

«У документі взагалі не згадується територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, яка є невід’ємною частиною України та перебуває під тимчасовою окупацією російської федерації. Вважаємо, що в проєкті документа має бути чітко й недвозначно зафіксовано, що суверенітет України поширюється на всю її територію в межах міжнародно визнаних кордонів», - наголосили у заяві.

Меджліс підтвердив незмінність своєї позиції, яка передбачає:

  • ​непохитній відданості боротьбі за відновлення територіальної цілісності України та реалізації права кримськотатарського народу на самовизначення у формі національно-територіальної автономії Криму у складі незалежної Української держави;
  • ​категоричному неприйнятті будь-яких спроб визнання Криму російською територією – ані де-факто, ані де-юре, незалежно від того, з чиєї б сторони вони не робилися;
  • оголошенні незаконними будь-яких угод щодо статусу Криму, укладених або прийнятих без участі та згоди Української держави і корінного кримськотатарського народу.

Заяву підписав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Крим війна переговори

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

