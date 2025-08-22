Совет судей Украины продлил сроки подачи документов для кандидатов на должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС — пока что не хватает кандидатов

Документы подали только два кандидата, а необходимо минимум шесть.

Фото: Совет судей

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей Украины 22 августа продлил сроки подачи документов для кандидатов на должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС по квоте Совета судей.

Новый срок подачи документов – 11 сентября.

Причиной такого решения Совета судей стало отсутствие необходимого количества кандидатов на должности членов Конкурсной комиссии.

В соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей» Совет судей делегирует трех своих представителей в состав Конкурсной комиссии. Однако, поскольку финальное решение о назначении членов Конкурсной комиссии является компетенцией Высшего совета правосудия, то необходимо, чтобы у ВСП была возможность выбора. Следовательно, необходимо, чтобы кандидатов на должности членов Конкурсной комиссии по квоте Совета судей было по меньшей мере шесть.

По данным Совета судей, по состоянию на 22 августа документы подали всего два судьи:

КОТКОВ Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда города Киева

ПЕТРОВ Владимир Степанович – судья Хозяйственного суда Одесской области

Напомним, что новый состав Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС состоит из трех представителей Совета судей, одного представителя от Совета адвокатов, одного представителя от Совета прокуроров и одного представителя от Национальной академии правовых наук.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 22 июля Высший совет правосудия объявил о начале проведения конкурса на занятие вакантных должностей членов нового состава Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и утвердил Методику оценивания соответствия кандидата на должность члена Конкурсной комиссии.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.