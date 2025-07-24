Оприлюднено офіційне оголошення про проведення конкурсу на посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС – іноземних експертів у складі Комісії вже не буде

Суб’єкти формування Конкурсної комісії протягом двадцяти днів з дня опублікування оголошення подають до Вищої ради правосуддя списки кандидатів.

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Вища рада правосуддя оголосила про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС. Про це інформує ВРП.

Умови конкурсу

Суб’єкти формування Конкурсної комісії протягом двадцяти днів з дня опублікування оголошення в газеті «Голос України» та на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад членів Конкурсної комісії подають до Вищої ради правосуддя списки кандидатів на посади членів Конкурсної комісії в порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Кожен суб’єкт формування Конкурсної комісії пропонує на розгляд Вищої ради правосуддя не менше двох кандидатів до складу Конкурсної комісії або погоджує пропозицію спільного списку кандидатів.

Рішення суб’єктів формування Конкурсної комісії про висунення кандидатів у члени Конкурсної комісії та рішення Вищої ради правосуддя про призначення членів Конкурсної комісії секретаріат Вищої ради правосуддя розміщує на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя не пізніше наступного дня з дня одержання таких рішень секретаріатом.

Кандидатами на посаду члена Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні якості, суспільний авторитет та відповідають критерію доброчесності.

До пропозиції суб’єкта формування Конкурсної комісії має бути надано пакет документів щодо кожного кандидата на посаду члена Конкурсної комісії:

Автобіографія кандидата на посаду члена Конкурсної комісії. Анкета кандидата на посаду члена Конкурсної комісії. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. Копії всіх заповнених сторінок паспорта громадянина України. Копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копія документа про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копією документа, що підтверджує її визнання в Україні. Копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права. Документами, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, можуть бути трудова книжка, послужний список, посадова інструкція або інші документи щодо відповідної діяльності особи. Пакет документів має містити копії всіх заповнених сторінок таких документів. Згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата. Рекомендації, що характеризують кандидата на посаду члена Конкурсної комісії та свідчать про його відповідність вимогам статті 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (за наявності). Мотиваційний лист кандидата на посаду члена Конкурсної комісії. Копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за наявності).

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», 22 липня Вища рада правосуддя оголосила конкурс на шість посади членів Конкурсної комісії для відбору членів ВККС.

Другий склад Конкурсної комісії буде сформовано з представників Ради суддів України, Ради прокурорів України, Ради адвокатів України та Національної академії правових наук.

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