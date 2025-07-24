На Тернопільщині чоловік забив дружину до смерті на очах дітей

Без матері залишилося п'ятеро дітей.

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На Тернопільщині чоловік до смерті побив свою 30-річну дружину, повідомляє пресслужба поліції.

Тіло дружини він знайшов у літній кухні 20 липня. Він повідомив про це матері, яка викликала поліцію та швидку.

Медики констатували смерть, результати судово-медичної експертизи показали, що причиною стала масивна внутрішня кровотеча, спричинена закритою травмою живота та пошкодженням внутрішніх органів.

19 липня родина приймала у себе гостей, вони вживали алкоголь. Між подружжям виникла суперечка, під час якої чоловік двічі ногою вдарив дружину в живіт. Це сталося на очах гостей і малолітніх дітей.

За кілька годин жінка померла. Без матері залишилося п'ятеро дітей.

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