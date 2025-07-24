В Тернопольской области мужчина забил жену до смерти на глазах детей

Без матери осталось пятеро детей.

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В Тернопольской области мужчина до смерти избил свою 30-летнюю жену, сообщает пресс-служба полиции.

Тело жены он обнаружил в летней кухне 20 июля. Он сообщил об этом матери, которая вызвала полицию и скорую.

Медики констатировали смерть, результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной стало массивное внутреннее кровотечение, вызванное закрытой травмой живота и повреждением внутренних органов.

19 июля семья принимала у себя гостей, они употребляли алкоголь. Между супругами возник спор, во время которого муж дважды ногой ударил жену в живот. Это случилось на глазах гостей и малолетних детей.

Через несколько часов женщина умерла. Без матери осталось пятеро детей.

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