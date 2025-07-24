Утрата силы нормой УПК вследствие ее изменения или признания неконституционной не является основанием для пересмотра решения, принятого до изменений – Верховный Суд

Утрата силы положения Уголовного процессуального кодекса вследствие изменения УПК или признания такого положения неконституционным не является основанием для пересмотра решения, принятого в соответствии с порядком, существовавшим на момент его принятия – Верховный Суд.

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Утрата силы соответствующего положения процессуального закона, независимо от того, произошло это вследствие изменения закона или вследствие признания КСУ этого положения неконституционным, не дает оснований для пересмотра решения, принятого в соответствии с порядком, который существовал на момент его принятия. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 13 мая 2025 года по делу №991/1551/19.

Обстоятельства дела

Так, заявитель обратился в ВАКС, требуя пересмотра определения от 1 апреля 2021 года о закрытии уголовного производства на основании п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК по исключительным обстоятельствам в связи с признанием КСУ неконституционным п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК.

В июне 2022 года КСУ признал неконституционным п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК, который предусматривал обязанность закрыть уголовное производство в случае, если «вступил в силу закон, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом».

Заявитель указал, что пункт теряет силу через 3 месяца со дня принятия этого решения, и просил принять новое определение, которым уголовное производство в отношении него закрыть на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК.

ВАКС оставил это заявление без удовлетворения. Впоследствии Апелляционная палата ВАКС отменила это определение и закрыла уголовное производство на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК из-за отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения.

В мае 2024 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда по жалобе прокурора отменил это определение АП ВАКС и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В конце концов АП ВАКС оставила без изменений определение ВАКС, которым заявление заявителя оставили без удовлетворения.

В кассационной жалобе сторона заявителя утверждает, что признание неконституционным п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК является основанием для пересмотра решения по исключительным обстоятельствам, несмотря на время, когда такая норма утратила силу.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что решением от 8 июня 2022 года КСУ признал неконституционным п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК, который предусматривал обязанность закрыть уголовное производство в случае, если «вступил в силу закон, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом».

Вследствие этого решения законодатель ввел комплексные изменения в УПК, установив новый порядок решения этого вопроса, в частности, предусмотрев в ч. 3 ст. 479-2 УПК возможность продолжения судебного разбирательства в случае, если обвиняемое лицо возражает против закрытия производства на основании утраты силы соответствующего уголовного закона, и возможность принятия оправдательного приговора в случае, если судом не установлено, что обвиняемым совершено деяние, уголовная противоправность которого была установлена законом, утратившим силу.

В соответствии с позицией КСУ законы, другие правовые акты или их отдельные положения, которые признаны неконституционными, теряют силу со дня принятия КСУ решения об их неконституционности.

По этому принципу законы, другие правовые акты имеют юридическую силу до признания их неконституционными решением органа конституционного контроля. Поэтому утрата силы соответствующего положения процессуального закона, независимо от того, произошло это вследствие изменения закона или вследствие признания КСУ этого положения неконституционным, не дает оснований для пересмотра решения, принятого в соответствии с порядком, который существовал на момент его принятия.

КУС не считает, что решение КСУ, на которое ссылается сторона заявителя, дает основания для пересмотра решения, принятого в соответствии с действующей на момент его принятия процедурой. Статья 459 УПК, которая дает основания для пересмотра судебного решения, в котором применено положение закона или другого правового акта, признанного КСУ неконституционным, не отменяет принципы, воплощенные в ст. 58 Конституции Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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