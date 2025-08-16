Плохое качество воды: стало известно, на каких пляжах в Украине нельзя купаться

В Центре общественного здоровья рассказали, где опасно из-за несоответствия качества воды.

Несмотря на жару и желание охладиться, отдых на некоторых украинских пляжах может иметь серьезные последствия. Некоторые пляжи закрыты из-за высокого уровня бактериального загрязнения, другие — из-за опасности взрывоопасных предметов или повреждения инфраструктуры в результате войны. Где запрещено купаться украинцам, рассказали в Центре общественного здоровья.

Киев

На реке Днепр и городских озерах вода не соответствует санитарным нормам в пределах пляжей «Венеция», «Детский», «Центральный», а также на озерах «Вербный» и «Пуща-Водица» (5–7 линия).

Винницкая область

В Виннице не рекомендуется купаться на пляжах «Химик», «Гонты» и «Центральный» из-за ухудшения качества воды в реке Южный Буг.

Днепропетровская область

Вода не соответствует нормам в городах Верхнеднепровск, Жёлтые Воды, Кривой Рог (реки Ингулец и Саксагань), а также в прибрежных зонах Каменского и Самары.

Житомирская область

В Коростене (р. Уж), Житомире (Гидропарк, р. Тетерев) и Звягеле (р. Случ) зафиксировано превышение как микробиологических, так и химических показателей.

Киевская область

В Белой Церкви на пляже «Центральный» зафиксирован опасный уровень микроорганизмов.

Полтавская область

В Кременчуге не рекомендуется купаться в реках Днепр и Сухой Кагамлык.

Ровенская область

В городе Ровно вода на пляже озера Басов Кут не соответствует микробиологическим и химическим показателям.

Тернопольская область

В Хоросткове, возле урочища Дубина, качество воды также не соответствует нормам.

Хмельницкая область

В Хмельницком вода на городском пляже признана непригодной как по микробиологическим, так и химическим показателям.

Черновицкая область

На городском пляже в Черновцах вода загрязнена — превышены микробиологические показатели.

Специалисты рекомендуют воздержаться от купания на этих пляжах до улучшения санитарного состояния водоёмов.

В Закарпатской, Одесской и Сумской областях официально зарегистрированных речных пляжей нет.

В Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях в связи с военной обстановкой в 2025 году местные органы исполнительной власти не открыли зоны отдыха на водоёмах.

