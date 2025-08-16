Погана якість води: стало відомо, на яких пляжах в Україні не можна купатися

У Центрі громадського здоров’я розповіли, де небезпечно через невідповідність якості води.

Попри спеку та бажання охолодитися, відпочинок на деяких українських пляжах може мати серйозні наслідки. Деякі пляжі закриті через високий рівень бактеріального забруднення, інші — через небезпеку від вибухонебезпечних предметів чи інфраструктурні пошкодження внаслідок війни. Де заборонено купатися українцям, поділилися у Центрі громадського здоров’я.

Київ

На річці Дніпро та міських озерах вода не відповідає санітарним нормам у межах пляжів «Венеція», «Дитячий», «Центральний», а також на озерах «Вербний» і «Пуща-Водиця» (5–7 лінії).

Вінницька область

У Вінниці не рекомендовано купатися на пляжах «Хімік», «Гонти» та «Центральний» через погіршення якості води у річці Південний Буг.

Дніпропетровська область

Вода не відповідає нормам у містах Верхньодніпровськ, Жовті Води, Кривий Ріг (річки Інгулець і Саксагань), а також на набережних у Кам’янському та Самарі.

Житомирська область

У Коростені (р. Уж), Житомирі (Гідропарк, р. Тетерів) та Звягелі (р. Случ) зафіксовано перевищення як мікробіологічних, так і хімічних показників.

Київська область

У Білій Церкві на пляжі «Центральний» зафіксовано небезпечний рівень мікроорганізмів.

Полтавська область

У Кременчуці не рекомендовано купатися в річках Дніпро та Сухий Кагамлик.

Рівненська область

У місті Рівне вода на пляжі озера Басів Кут не відповідає мікробіологічним і хімічним показникам.

Тернопільська область

У Хоросткові, біля урочища Дубина, якість води також не відповідає нормам.

Хмельницька область

У Хмельницькому вода на міському пляжі визнана непридатною як за мікробіологічними, так і хімічними показниками.

Чернівецька область

На міському пляжі в Чернівцях вода забруднена — перевищені мікробіологічні показники.

Фахівці радять утриматися від купання на цих пляжах до покращення санітарного стану водойм.

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційно зареєстровані річкові пляжі відсутні.

На Донеччині, Запоріжжі, Харківщині та Херсонщині у зв’язку з воєнною ситуацією у 2025 році місцеві органи виконавчої влади не відкрили зони відпочинку на водних об’єктах.

