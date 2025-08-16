Практика судов
Может ли отец получить дополнительный отпуск, если ребенка с инвалидностью воспитывает разведенная мать — ответ Гоструда

20:41, 16 августа 2025
Отец на уровне с матерью имеет право на соцотпуск как работник, имеющий ребенка с инвалидностью.
В Украине законодательство предусматривает дополнительный социальный отпуск для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Однако на практике часто возникают вопросы о том, имеет ли на нее право отец, если после развода ребенок проживает с матерью и воспитывается преимущественно им.

В Гоструда отмечают, что дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, предоставляется одному из родителей (матери или отцу).

Отец на уровне с матерью имеет право на дополнительный отпуск как работник, имеющий ребенка с инвалидностью, но при условии, что мать не воспользовалась таким отпуском в соответствующем году.

Однако, если отец лишен родительских прав, он не имеет права на такой отпуск.

Согласно статье 19 Закона Украины «Об отпусках» одному из родителей, имеющих ребенка с инвалидностью, предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.

Законодательством не предусмотрен срок давности, после которого теряется право на дополнительный социальный отпуск работникам.

Поэтому, если работник по каким-либо причинам не воспользовался этим правом и не использовал этот отпуск за прошлый год или за несколько предыдущих лет, то он имеет право использовать этот отпуск, а в случае увольнения (независимо от оснований) ему должна быть выплачена компенсация за все неиспользованные дни отпуска.

