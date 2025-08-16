Чи може батько отримати додаткову відпустку, якщо дитину з інвалідністю виховує розлучена мати — відповідь Держпраці

Батько на рівні з матір’ю має право на соцвідпустку як працівник, що має дитину з інвалідністю.

В Україні законодавство передбачає додаткову соціальну відпустку для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Однак на практиці часто виникають питання щодо того, чи має на неї право батько, якщо після розлучення дитина проживає з матір’ю та виховується переважно нею.

У Держпраці зазначають, що додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, надається одному з батьків (матері або батькові).

Батько на рівні з матір’ю має право на додаткову відпустку як працівник, що має дитину з інвалідністю, але за умови, що мати не скористалася такою відпусткою у відповідному році.

Проте, у разі якщо батько позбавлений батьківських прав, він не має права на таку відпустку.

Відповідно статті 19 Закону України «Про відпустки» одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівникам.

Тому, якщо працівник з якихось причин не скористався цим правом і не використав цю відпустку за минулий рік або ж за кілька попередніх років, то він має право використати цю відпустку, а у разі звільнення (незалежно від підстав) йому має бути виплачена компенсація за всі не використані дні відпустки.

