Привлечение к ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией: анализ судебной практики

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало анализ судебной практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с коррупцией (за 2014–2024 годы). Отдельное внимание уделено исследованию проблем правоприменения и качества законодательства.

В частности, проанализировано применение судами положений Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), систематизированы тенденции рассмотрения дел, выявлены законодательные пробелы, проблемы определения сроков привлечения к ответственности и механизмы урегулирования конфликта интересов.

В НАПК говорят, что проведенный анализ засвидетельствовал постепенное формирование согласованного подхода судов к рассмотрению дел о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения (ст. 172-4 КУоАП) в контексте привлечения к ответственности военных должностных лиц.

В отношении военнослужащих, призванных во время мобилизации или принятых на военную службу в особый период, которым вменялось занятие иной оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, совмещаемой с военной службой, суды приходят к выводу об отсутствии в их действиях состава административного правонарушения. Это связано с учетом особенностей правового статуса таких лиц, основанного на положениях ст. 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

В рамках анализа судебной практики по ст. 172-4 КУоАП выявлено, что при решении вопроса о закрытии дела в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения суды учитывают факт получения дохода от иной оплачиваемой деятельности. При этом они обращают внимание не только на сам факт возможного привлечения лица к иной оплачиваемой деятельности, но и тщательно анализируют, был ли фактически получен доход и связан ли он именно с той деятельностью, на которую распространяются установленные ограничения.

Одновременно НАЗК отмечает, что суды в отдельных случаях признают отсутствие состава правонарушения по ст. 172-5 КУоАП, если специально уполномоченный субъект, составивший протокол об административном правонарушении, не обосновал минимальную рыночную стоимость подарка. Это осложняет привлечение лиц к ответственности по закону.

«До настоящего времени суды демонстрируют различные подходы к определению дня совершения и дня выявления административного правонарушения по ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля). Кроме того, примерно в 8% случаев применяется критерий малозначительности, что является основанием для освобождения лица от ответственности на основании ст. 22 КУоАП. Интересным является также то, что отсутствие события и состава административного правонарушения в решениях апелляционных судов, как правило, обосновывается наличием в действиях лица состава уголовного правонарушения либо отсутствием умысла», — заявили в НАЗК.

Также было установлено, что более половины дел по ст. 172-8 КУоАП (незаконное использование информации, ставшей известной лицу в связи с исполнением служебных или иных предусмотренных законом полномочий) закрывались в связи с отсутствием состава или события правонарушения. Это свидетельствует об общей тенденции: суды и уполномоченные органы тщательно проверяют наличие состава правонарушения, однако часто не дифференцируют способы совершения нарушения (разглашение или использование информации). Вместе с тем такие дела преимущественно являются многоэпизодными, а критерий малозначительности почти не применяется.

В рамках анализа нормативно-правовых предписаний в этой сфере выявлено несколько проблем. В частности, исследование показало, что неурегулированным остается вопрос течения сроков наложения взыскания в случаях, когда лицо не является в суд или для составления протокола по уважительным причинам либо без таковых. Обосновано, что в таких случаях сроки должны приостанавливаться, чтобы избежать возможности уклонения от ответственности и не причинять вред государству и обществу.

«В очередной раз подчеркивается необоснованное ограничение права прокурора: невозможность обжаловать решение суда первой инстанции, тогда как такая возможность предоставляется лишь лицу, привлекаемому к ответственности. Это приводит к закрытию многих дел и делает невозможной выработку единой практики, которая могла бы внедряться через Офис Генерального прокурора.

Одной из проблем является недостаточное урегулирование института конфликта интересов: законодательство не определяет механизмов урегулирования конфликта, когда он возникает с участием должностного лица, увольнение которого невозможно осуществить в 15-дневный срок. Это прежде всего касается случаев, когда совместно работают близкие лица. В то же время, согласно ст. 27 Закона Украины «О предотвращении коррупции», подлежит увольнению с занимаемой должности лицо, находящееся в подчинении, а не то, которое было назначено на должность позже», — заявили в НАЗК.

Также там добавили, что анализ судебной практики и законодательства свидетельствует о наличии определенных позитивных тенденций, вместе с тем выявлены и проблемы, которые требуют устранения путем внесения изменений в законодательство и согласования судебной практики.

