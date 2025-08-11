Судам запретили обеспечивать иск путем запрета принудительного отчуждения земли в Ужгородском районе Закарпатской области – вступили в силу изменения в КАСУ

Административные суды не смогут останавливать соответствующие решения субъектов властных полномочий относительно принудительного отчуждения земли и недвижимости в Ужгородском районе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законодательство дополнили нормами о порядке принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости для размещения объектов ОПК и различных объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области.

8 августа вступил в силу принятый в марте 2025 года закон №4321-IX (законопроект 9549).

Закон «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения» дополнили новой статьей 14-1, которая будет регулировать порядок принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества в Ужгородском районе Закарпатской области.

Законом, который вступил в силу, также внесены изменения в Кодекс административного судопроизводства, согласно которым в течение действия военного положения и в течение 2 лет со дня его прекращения или отмены, но не позднее 1 января 2027 года не допускается обеспечение иска:

путем приостановления действия решения об утверждении технической документации по землеустройству по инвентаризации земель, принятого в соответствии со статьей 14-1 Закона «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения»;

путем запрета совершения действий по реализации указанного решения, решений о принудительном отчуждении имущества, решений о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества, решений о включении субъекта хозяйствования в перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества, принятых в соответствии с указанной статьей 14-1.

Таким образом, административные суды не смогут останавливать соответствующие решения субъектов властных полномочий относительно принудительного отчуждения земли и недвижимости в Ужгородском районе.

Для размещения каких объектов могут принудительно отчуждать землю

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», землю и недвижимость, которые находятся в частной, коммунальной собственности, нераспределенные земельные участки, невостребованные земельные паи, расположенные в Ужгородском районе, по решению Кабмина могут быть принудительно отчуждены для размещения в частности:

объектов строительства, недвижимого имущества, комплексов зданий и сооружений, производственных мощностей, частей производственных мощностей, инженерных сооружений, необходимых для функционирования и деятельности предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства или определенных как критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере ОПК;

индустриальных парков для размещения релоцированных (перемещенных) предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, или их производственных мощностей, частей производственных мощностей, или предприятий, которые определены как критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

линейных объектов транспортной инфраструктуры (дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад) и объектов, необходимых для их эксплуатации.

Перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение, определяется Кабмином по заявлению Закарпатской областной государственной администрации.

Инициаторами принудительного отчуждения могут быть центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, Генштаб ВСУ, предприятия, которые будут осуществлять строительство, эксплуатацию объектов.

Последовательность принудительного отчуждения

Инициатор подает заявление о принудительном отчуждении в Закарпатскую ОГА.

Далее Закарпатская ОГА обращается в Кабмин с заявлением о включении соответствующего субъекта хозяйствования в перечень субъектов, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение. Правительство в течение 5 дней принимает решение, о котором сообщает Закарпатской ОГА.

После этого Закарпатская ОГА уведомляет владельцев объектов, которые предполагается отчуждать, субъектов других вещных прав на них.

Владельцы объектов в течение 2-х месяцев имеют право подать в Закарпатскую ОГА заявление о предоставлении согласия на продажу такого имущества. В таком случае Закарпатская ОГА и владелец заключают договор купли-продажи такого объекта.

Если владелец не уведомил Закарпатскую ОГА о предоставлении согласия на продажу имущества или не явился для заключения договора купли-продажи в день и время, назначенные нотариусом, считается, что владелец отказался от продажи.

Принудительное отчуждение доли в праве собственности на земельный участок, другое недвижимое имущество осуществляется без выделения такой доли в натуре.

Если в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу решения Кабмина от владельца земельного участка или другого объекта недвижимого имущества не поступило заявление о предоставлении согласия на продажу такого имущества, Закарпатская ОГА готовит и подает в Кабмин проект решения Кабмина о:

принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества (если объектом отчуждения является земельный участок или другой объект недвижимого имущества, кроме жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, жилого помещения);

обращении в суд с иском о принудительном отчуждении жилого дома, земельного участка, на котором он расположен, жилого помещения (если объектом отчуждения являются указанные объекты).

О принятом решении правительство сообщает Закарпатской ОГА, которая сообщает о таком решении владельцам объектов, которые принудительно отчуждаются, субъектам других вещных прав на них.

Решение о принудительном отчуждении вместе с государственной регистрацией права собственности государства на принудительно отчужденное имущество является основанием для сноса объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), а также многолетних насаждений.

Снос принудительно отчужденного жилого дома осуществляется после вступления в законную силу решения суда о его принудительном отчуждении и выплаты владельцам стоимости такого дома.

Функции управления объектами недвижимого имущества (зданиями, сооружениями), которые приобретены в государственную собственность, осуществляются субъектом управления, определенным Кабмином.

Если на земельном участке, в другом недвижимом имуществе, находится движимое имущество, которое не было отчуждено в пользу государства, бывший владелец отчужденного имущества обязан обеспечить перемещение такого движимого имущества с объекта, который отчужден.

Владелец будет считаться уведомленным, если почта проставит отметку о его отсутствии по месту жительства

Надлежащим подтверждением уведомления владельца земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, субъекта другого вещного права на недвижимое имущество о решениях и событиях, предусмотренных этой статьей, является:

в случае вручения уведомления лично – личная подпись о получении уведомления;

в случае отправки уведомления средствами почтовой связи:

в случае если место жительства или место пребывания, местонахождение лица неизвестно – день опубликования сообщения в медиа регионального уровня и размещения сообщения на официальном веб-сайте Закарпатской ОГА.

день получения почтового отправления, что подтверждается информацией и/или документом почтового оператора;

день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, местонахождения в установленном законом порядке;

Действие положений этой статьи распространяется также на отчуждение долей в праве собственности на земельный участок, другой объект недвижимого имущества.

Возврат отчужденных земельных участков, других объектов недвижимого имущества их бывшим владельцам после прекращения или отмены военного положения не осуществляется.

Статья 14-1 этого Закона действует в течение действия военного положения и в течение 2-х лет со дня его прекращения или отмены, но не позднее 1 января 2027 года.

Автор: Наталя Мамченко

