Судам заборонили забезпечувати позов шляхом заборони примусового відчуження землі в Ужгородському районі Закарпатської області – набули чинності зміни до КАСУ

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законодавство доповнили нормами щодо порядку примусового відчуження земельних ділянок та іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності для розміщення об’єктів ОПК та різних об’єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області.
8 серпня набув чинності прийнятий у березні 2025 року закон №4321-IX (законопроект 9549).
Закон «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» доповнили новою статтею 14-1, яка регулюватиме порядок примусового відчуження земельних ділянок та іншого нерухомого майна в Ужгородському районі Закарпатської області.
Законом, який набув чинності, також внесені зміни до Кодексу адміністративного судочинства, відповідно до яких протягом дії воєнного стану та протягом 2 років з дня його припинення чи скасування, але не пізніше 1 січня 2027 року не допускається забезпечення позову
Отже, адміністративні суди не зможуть зупиняти відповідні рішення суб’єктів владних повноважень стосовно примусового відчуження землі та нерухомості в Ужгородському районі.
Для розміщення яких об’єктів можуть примусово відчужити землю
Як раніше писала «Судово-юридична газета», землю та нерухомість, які перебувають у приватній, комунальній власності, нерозподілені земельні ділянки, невитребувані земельні частки (паї), розташовані в Ужгородському районі, за рішенням Кабміну можуть бути примусово відчужені для розміщення зокрема:
Перелік суб’єктів господарювання, для розміщення об’єктів яких допускається примусове відчуження, визначається Кабміном за заявою Закарпатської обласної державної адміністрації.
Ініціаторами примусового відчуження можуть бути центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Генштаб ЗСУ, підприємства, які здійснюватимуть будівництво, експлуатацію об’єктів.
Послідовність примусового відчуження
Ініціатор подає заяву про примусове відчуження до Закарпатської ОДА.
Далі Закарпатська ОДА звертається до Кабміну із заявою про включення відповідного суб’єкта господарювання до переліку суб’єктів, для розміщення об’єктів яких допускається примусове відчуження. Уряд протягом 5 днів приймає рішення, про яке повідомляє Закарпатську ОДА.
Після цього Закарпатська ОДА повідомляє власників об’єктів, які передбачається відчужити, суб’єктів інших речових прав на них.
Власники об’єктів протягом 2-х місяців мають право подати до Закарпатської ОДА заяву про надання згоди на продаж такого майна. У такому разі Закарпатська ОДА та власник укладають договір купівлі-продажу такого об’єкта.
Якщо власник не повідомив Закарпатську ОДА про надання згоди на продаж майна або не з’явився для укладення договору купівлі-продажу у день і час, призначені нотаріусом, вважається, що власник відмовився від продажу.
Примусове відчуження частки у праві власності на земельну ділянку, інше нерухоме майно здійснюється без виділення такої частки в натурі.
Якщо протягом 3-х місяців з дня набрання чинності рішенням Кабміну від власника земельної ділянки чи іншого об’єкта нерухомого майна не надійшла заява про надання згоди на продаж такого майна, Закарпатська ОДА готує та подає до Кабміну проект рішення Кабміну про:
Про прийняте рішення уряд повідомляє Закарпатську ОДА, яка повідомляє про таке рішення власників об’єктів, що примусово відчужуються, суб’єктів інших речових прав на них.
Рішення про примусове відчуження разом з державною реєстрацією права власності держави на примусово відчужене майно є підставою для знесення об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також багаторічних насаджень.
Знесення примусово відчуженого житлового будинку здійснюється після набрання законної сили рішенням суду про його примусове відчуження та виплати власникам вартості такого будинку.
Функції управління об’єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами), які набуті в державну власність, здійснюються суб’єктом управління, визначеним Кабміном.
Якщо на земельній ділянці, в іншому нерухомому майні, знаходиться рухоме майно, яке не було відчужено на користь держави, колишній власник відчуженого майна зобов’язаний забезпечити переміщення такого рухомого майна з об’єкта, який відчужений.
Власник буде вважатися повідомленим, якщо пошта проставить відмітку про його відсутність за місцем проживання
Належним підтвердженням повідомлення власника земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна, суб’єкта іншого речового права на нерухоме майно про рішення та події, передбачені цією статтею, є:
у разі вручення повідомлення особисто – особистий підпис про отримання повідомлення;
у разі надсилання повідомлення засобами поштового зв’язку:
3) у разі якщо місце проживання або місце перебування, місцезнаходження особи невідоме – день опублікування повідомлення в медіа регіонального рівня та розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті Закарпатської ОДА.
Дія положень цієї статті поширюється також на відчуження часток у праві власності на земельну ділянку, інший об’єкт нерухомого майна.
Повернення відчужених земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна їхнім колишнім власникам після припинення чи скасування воєнного стану не здійснюється.
Стаття 14-1 цього Закону діє протягом дії воєнного стану та протягом 2-х років з дня його припинення чи скасування, але не пізніше 1 січня 2027 року.
Автор: Наталя Мамченко
