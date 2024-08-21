Верховна Рада визначила порядок примусового відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області

Земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна, які перебувають у приватній власності, розташовані в Ужгородському районі Закарпатської області, можуть бути примусово відчужені з мотивів суспільної необхідності за рішенням Закарпатської обласної державної адміністрації.

Верховна Рада 21 серпня прийняла закон, яким встановила порядок примусового відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області. Йдеться про законопроект 9549, який підтримали 228 депутатів.

За новим законом про прийняте рішення про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна Закарпатська обласна держадміністрація протягом 5 днів повідомляє власників об’єктів, які передбачається відчужити.

При цьому належним підтвердженням повідомлення власника земельної ділянки, будинку про те, що їх збираються примусово вилучити, буде вважатися також і день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання.

У разі якщо протягом 45 днів з дня набрання чинності рішенням Закарпатської ОДА від власника земельної ділянки чи іншого об'єкта нерухомого майна не надійшла заява про надання згоди на продаж такого майна, Закарпатська ОДА може прийняти рішення про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна.

В законі також записали, що оскарження до суду або адміністративного органу рішень Закарпатської ОДА про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна, про примусове відчуження не допускається.

Для чого будуть вилучати

Отже, окрім інших численних змін до Земельного кодексу, закону про землеустрій та інших, привертають до себе увагу зміни до Закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Цей закон доповнено новою статтею 14-1 під назвою «Особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об’єктів оборонно-промислового комплексу та об’єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області».

Відповідно до нової статті у період дії воєнного стану земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна, які перебувають у приватній, комунальній власності, нерозподілені земельні ділянки, невитребувані земельні частки (паї) розташовані в Ужгородському районі Закарпатської області, можуть бути примусово відчужені з мотивів суспільної необхідності за рішенням Закарпатської обласної державної адміністрації на умовах та в порядку, визначених цією статтею, для розміщення:

1) об’єктів будівництва, нерухомого майна, комплексів будівель і споруд, виробничих потужностей, частин виробничих потужностей, інженерних споруд, необхідних для функціонування та діяльності підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та/або визначені такими, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу;

2) індустріальних парків для розміщення релокованих (переміщених) підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та/або їх виробничих потужностей, частин виробничих потужностей, та/або підприємств, які визначені такими, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

3) лінійних об'єктів транспортної інфраструктури (доріг загального користування державного значення, мостів, естакад) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації. Перелік суб’єктів господарювання, для розміщення об’єктів яких допускається примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, визначається Кабінетом Міністрів України за клопотанням Закарпатської обласної державної адміністрації.

Порядок примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна для розміщення об’єктів передбачених пунктами 1-3 цієї частини, здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Не підлягають примусовому відчуженню:

1) земельні ділянки, віднесені до категорії земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення, а також розташовані на територіях об’єктів всесвітньої культурної спадщини та їхніх буферних зон;

2) нерухомі об'єкти культурної спадщини та земельні ділянки, на яких вони розташовані;

3) земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна, розташовані в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, природних територій, які оголошені курортними;

4) об'єкти, визначені пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті, та земельні ділянки, на яких вони розташовані;

5) дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, заклади охорони здоров’я та земельні ділянки, на яких розташовані такі об'єкти.

Хто ініціює примусове відчуження

Ініціаторами примусового відчуження можуть бути центральні органи виконавчої влади (наприклад, міністерства), органи місцевого самоврядування, Генеральний штаб Збройних Сил України, підприємства, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та/або визначені такими, що є критично важливими, які здійснюватимуть будівництво, експлуатацію об'єктів, для розміщення яких здійснюється примусове відчуження (далі – ініціатор).

Ініціатор подає заяву про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна до Закарпатської обласної державної адміністрації.

У заяві зазначаються:

1) об’єкт, для розміщення якого пропонується примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна;

2) орієнтовне місце розташування об’єкта;

3) кадастрові номери земельних ділянок, а в разі їх відсутності – графічний матеріал з позначенням місця їх розташування;

4) перелік земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, які передбачається примусово відчужити.

За результатами розгляду заяви ініціатора про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна Закарпатська обласна державна адміністрація звертається до Кабінету Міністрів України із заявою про включення відповідного суб’єкта господарювання до переліку суб’єктів господарювання, для розміщення об’єктів яких допускається примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна.

Рішення Кабінету Міністрів України про включення відповідного суб’єкта господарювання до переліку суб’єктів господарювання, для розміщення об’єктів яких допускається примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, є підставою для прийняття Закарпатською обласною державною адміністрацією рішення про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна.

Рішення Закарпатської обласної державної адміністрації про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна є підставою для:

1) визначення земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що підлягають примусовому відчуженню;

2) розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та здійснення заходів, передбачених частиною п'ятою цієї статті;

3) проведення експертної оцінки земельних ділянок, незалежної оцінки інших об’єктів нерухомого майна;

4) укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна між Закарпатської обласною державною адміністрацією та власниками таких об’єктів, які погодилися на їх продаж.

Замовником технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, експертної оцінки земельних ділянок, незалежної оцінки інших об’єктів нерухомого майна є ініціатор.

Коли повідомлять власників, що їх ділянки примусово відчужують

Про прийняте рішення про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна Закарпатська обласна державна адміністрація протягом 5 днів з дня набрання таким рішенням чинності повідомляє власників об’єктів, які передбачається відчужити, суб’єктів інших речових прав на них.

Власники земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, які передбачається примусово відчужити протягом одного місяця з дня набрання чинності рішенням Закарпатської ОДА мають право подати до Закарпатської ОДА заяву про надання згоди на продаж такого майна особисто або шляхом надсилання цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

У такому разі Закарпатська ОДА та власник відповідного об’єкта укладають договір купівлі-продажу такого об'єкта.

У разі якщо власник земельної ділянки, іншого нерухомого майна не повідомив належним чином Закарпатську ОДА про надання згоди на продаж такого майна або не з’явився для укладення договору купівлі-продажу у день і час, призначені нотаріусом, вважається, що власник відмовився від продажу.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна може бути укладено у будь-який час з дня набрання чинності рішенням Закарпатської обласної державної адміністрації і до прийняття рішення про примусове відчуження відповідного об’єкта.

У технічній документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, яка розробляється для здійснення заходів, передбачених цією статтею, зазначаються земельні ділянки, які підлягають примусовому відчуженню.

Примусове відчуження земельних ділянок, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, невитребуваних земельних часток (паїв) здійснюється відповідно після внесення до Державного земельного кадастру відомостей про такі земельні ділянки, формування земельних ділянок за рахунок земельних часток (паїв). Формування земельної ділянки, внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру здійснюються на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

У рішенні Закарпатської обласної державної адміністрації про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель зазначаються об’єкти, які передбачається розмістити на земельних ділянках, що є об’єктом інвентаризації, а також кадастрові номери земельних ділянок, на яких їх планується розмістити.

У разі якщо для розміщення об’єкта, визначеного пунктами 1-3 частини першої цієї статті, необхідна лише частина земельної ділянки, земельна ділянка відчужується повністю, без її поділу.

Примусове відчуження частки у праві власності на земельну ділянку, інше нерухоме майно здійснюється без виділення такої частки в натурі.

У разі якщо протягом 45 днів з дня набрання чинності рішенням Закарпатської ОДА від власника земельної ділянки, іншого об'єкта нерухомого майна не надійшла заява про надання згоди на продаж такого майна, Закарпатська обласна державна адміністрація приймає рішення про:

1) примусове відчуження земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна (якщо об’єктом відчуження є земельна ділянка, інший об’єкт нерухомого майна, крім житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розташований, житлового приміщення);

2) звернення до суду з позовом про примусове відчуження житлового будинку, земельної ділянки, на якій він розташований, житлового приміщення (якщо об’єктом відчуження є зазначені об'єкти).

У рішенні Закарпатської обласної державної адміністрації про примусове відчуження нерухомого майна, рішенні суду про примусове відчуження житлового будинку, земельної ділянки, на якій він розташований, житлового приміщення зазначається така інформація:

1) кадастровий номер земельної ділянки, що примусово відчужується;

2) опис іншого об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди, житлового приміщення), що примусово відчужується;

3) відомості про власника (власників) нерухомого майна (юридичну чи фізичну особу);

4) відомості про речові права, похідні від права власності, які припиняються (із зазначенням виду речового права, суб’єкта речового права, найменування, дати укладення та сторін договору, рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, на підставі якого виникло речове право);

5) відомості про обтяження речових прав, які припиняються у зв’язку з примусовим відчуженням об’єкта нерухомого майна (із зазначенням виду обтяження, суб’єкта, на користь якого встановлене відповідне обтяження);

6) вартість об’єкта нерухомого майна;

7) розмір збитків, що відшкодовуються суб’єктам речових прав на нерухоме майно, які припиняються;

8) розмір збитків, що відшкодовуються особам, на користь яких встановлені обтяження речових прав на нерухоме майно;

9) джерела фінансування витрат, пов’язаних з виплатою вартості нерухомого майна та збитків;

10) об’єкти нерухомого майна, багаторічні насадження, які підлягають знесенню після переходу права власності на відчужені об’єкти до держави.

Примусове відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна припиняє усі речові права, похідні від права власності, та їх обтяження.

Про прийняте рішення про примусове відчуження земельних ділянок, іншого об’єкта нерухомого майна Закарпатська обласна державна адміністрація протягом п'яти днів з дня набрання таким рішенням чинності повідомляє власників об’єктів, що примусово відчужуються, суб’єктів інших речових прав на них.

Чи будуть відшкодовувати

Вартість земельних ділянок, що примусово відчужуються, розмір збитків, що відшкодовуються суб’єктам речових прав на земельні ділянки, особам, на користь яких встановлені обтяження речових прав на земельні ділянки, визначаються шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Вартість нерухомого майна (будівель, споруд, житлових приміщень), що відчужуються, розмір збитків, що відшкодовуються суб’єктам речових прав на такі об’єкти, особам, на користь яких встановлені обтяження речових прав на такі об’єкти, визначаються за ринковою вартістю на підставі незалежної оцінки майна.

Вартість земельної ділянки, іншого нерухомого майна приватної власності, що відчужується, а також збитки, завдані таким відчуженням, виплачуються у трикратному розмірі (а вартість таких об’єктів, які в порядку, визначеному цією статтею, відчужені за договором купівлі – продажу, – з додаванням 20 відсотків їхньої трикратної вартості). Вартість земельної ділянки, іншого нерухомого майна (крім житлового будинку, земельної ділянки, на якій він розташований, житлового приміщення) та збитки, завдані таким відчуженням, виплачуються протягом шести місяців з дня державної реєстрації переходу до держави права власності на відповідне майно.

Вартість житлового будинку, земельної ділянки, на якій він розташований, житлового приміщення, виплачується протягом одного місяця з дня набрання чинності рішенням суду про їх примусове відчуження, але до державної реєстрації припинення права власності на відповідне майно, а щодо житлового будинку, земельної ділянки, на якій він розташований, житлового приміщення, що відчужені за договором купівлі-продажу, – до державної реєстрації права власності держави на відчужене майно.

Відшкодування вартості земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, відшкодування збитків здійснюються у грошовій формі шляхом внесення коштів на депозит нотаріуса в порядку, встановленому законом, за місцезнаходженням земельної ділянки, іншого об'єкта нерухомого майна або перерахування коштів на поточний рахунок, зазначений власником відповідного об’єкта або суб’єкта іншого речового права на нього.

Фінансування витрат, пов’язаних з відшкодуванням вартості нерухомого майна, збитків, завданих примусовим відчуженням нерухомого майна, витрат, пов’язаних з оформленням документів для примусового відчуження нерухомого майна, оцінкою об’єктів, що примусово відчужуються, вчинення нотаріальних та реєстраційних дій щодо такого майна може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, коштів ініціатора примусового відчуження, осіб, яким це майно буде передано в користування для цілей, визначених частиною першою цієї статті.

Право державної власності на земельну ділянку, інший об’єкт нерухомого майна, відчужене в порядку, визначеному цією статтею, виникає з дати його державної реєстрації.

До суду не оскаржується

Оскарження до суду або адміністративного органу рішень Закарпатської обласної державної адміністрації про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна, про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна не допускається.

(А стаття 13 закону, яка передбачає, що спори, пов’язані з відшкодуванням вартості примусово відчуженого майна, вирішуються в судовому порядку, доповнюється уточненням «якщо інше не встановлене законом»).

Вартість земельних ділянок, які примусово відчужуються, розмір збитків, що відшкодовуються суб’єктам речових прав на земельні ділянки, особам, на користь яких встановлені обтяження речових прав на земельні ділянки, можуть бути оскаржені в порядку, визначеному Законом України «Про адміністративну процедуру», а також у судовому порядку.

Рішення про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна разом з державною реєстрацію права власності держави на примусово відчужене майно, інші об’єкти нерухомого майна, а у разі відчуження майна за договором купівлі-продажу – зазначений договір є підставою для знесення об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також багаторічних насаджень, зазначених у рішенні про примусове відчуження відповідних об’єктів.

Знесення примусово відчуженого житлового будинку здійснюється після набрання чинності рішенням суду про його примусове відчуження та виплати власникам вартості такого будинку.

У разі якщо на земельній ділянці, в іншому нерухомому майні, відчуженому в порядку, визначеному цією статтею, розміщено рухоме майно, яке не було відчужено на користь держави, колишній власник відчуженого майна зобов’язаний забезпечити переміщення такого рухомого майна з об'єкта, який відчужений.

Відчужені відповідно до цієї статті земельні ділянки, інші об'єкти нерухомого майна можуть бути передані лише в оренду або постійне користування і мають використовуватися виключно для цілей, визначених частиною першою цієї статті.

У разі якщо власник земельної ділянки, земельної частки (паю), яка не належить до державної, комунальної власності та відомості про яку не внесені до Державного земельного кадастру, невідомий, положення цієї статті застосовуються з такими особливостями:

1) формування земельної ділянки або внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовану земельну ділянку, відомості про яку відсутні у Кадастрі, здійснюється без зазначення відомостей про власника такої земельної ділянки у технічній документаціїіз землеустрою щодо інвентаризації земель. Визначення площі сформованої земельної ділянки, відомості про яку не внесені до Державного земельного кадастру, здійснюється відповідно до відомостей Державного реєстру земель, а в разі відсутності таких відомостей – за матеріалами Державного фонду документації із землеустрою та/або наявними картографічними матеріалами. Площа земельної ділянки, яка формується за рахунок земельної частки (паю), визначається з урахуванням розміру земельної частки (паю), а якщо розмір земельної частки (паю) невідомий – розміру середньої земельної частки (паю) по району;

2) у рішенні Закарпатської обласної державної адміністрації про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель зазначаються кадастрові номери та площа земельних ділянок (у тому числі сформованих за рахунок земельної частки (паю) із зазначенням, що власник земельної ділянки невідомий;

3) з дня затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Закарпатська ОДА може передати таку земельну ділянку в оренду для забезпечення потреб, визначених частиною першою цієї статті, у тому числі із зміною цільового призначення земельної ділянки. Примусове відчуження земельної ділянки не припиняє дію договору оренди, передбаченого цією частиною;

4) власник земельної ділянки, земельної частки (паю), за рахунок якої сформована земельна ділянка, зазначених у цій частині, протягом 10 років з дня прийняття Закарпатською обласною державною адміністрацією рішення про передачу її в оренду має право звернутися до Закарпатської обласної державної адміністрації із заявою про примусове відчуження земельної ділянки та відшкодування йому її вартості. До заяви додаються документи, що підтверджують перебування земельної ділянки, земельної частки (паю), за рахунок якої сформована земельна ділянка, у власності заявника.

Що буде вважатися належним повідмленням власника, що його ділянку вилучать

Для цілей цієї статті належним підтвердженням повідомлення власника земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна, суб’єкта іншого речового права на нерухоме майно про рішення та події, передбачені цією статтею, є:

1) у разі вручення повідомлення особисто - особистий підпис про отримання повідомлення;

2) у разі надсилання повідомлення засобами поштового зв’язку:

день отримання поштового відправлення, що підтверджується інформацією та/або документом поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, місцезнаходження в установленому законом порядку;

3) у разі якщо місце проживання або місце перебування, місцезнаходження особи невідоме – день опублікування повідомлення в медіа регіонального рівня та розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті Закарпатської обласної державної адміністрації.

Дія положень цієї статті поширюється також на відчуження часток у праві власності на земельну ділянку, інший об’єкт нерухомого майна.

Рішення Закарпатської обласної державної адміністрації, передбачені цією статтею, набирають чинності з дня їх прийняття.

Повернення відчужених земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна їхнім колишнім власникам після припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремій місцевості не здійснюється.

Відшкодування вартості нерухомого майна, примусово відчуженого на підставі рішення Закарпатської обласної державної адміністрації або рішення суду, яке набрало чинності, після припинення чи скасування воєнного стану здійснюється до державної реєстрації права державної власності на об’єкти, що відчужуються.

Крім того, у Прикінцевих положеннях встановлюється, що цей порядок, визначений вищеописаною статтею 14-1, діє під час воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення чи скасування, але не пізніше 1 січня 2027 року.

Нижче наводимо порівняльну таблицю.

Автор: Наталя Мамченко

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