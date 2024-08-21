МВФ прогнозує, що війна продовжиться у 2025 році, тому Україні необхідне фінансування

Україні потрібно більше коштів для фінансування бюджету.

У Міжнародному валютному фонді вважають, що війна рф проти України продовжиться і в 2025 році. У зв'язку з цим Україні потрібно більше грошей для фінансування бюджету. Про це заявив глава місії в Україні Гевін Грей.

«Ми зараз зосереджені на п'ятому перегляді програми, і я думаю, що контекст дуже зрозумілий. Війна триватиме довше. Війна навряд чи закінчиться цього року. На жаль, вона триватиме і наступного року», - зазначив він під час дискусії в Центрі економічної стратегії

За його словами, у зв'язку з цим надія на швидке відновлення економіки України відкладена. «Економіка продовжить зростати, але не швидкими темпами», - заявив Грей.

Він додав, що в Кабміні також це розуміють та закладають вищі витрати бюджету на 2025 рік.

Очільник місії МВФ зазначив, як Фонд розглядає включення до розрахунків програми з Україною частини суми в 50 млрд доларів заморожених російських активів.

При цьому він зазначив, що поки що не було твердих гарантій від G7, що Україна отримає ці гроші. За його словами, ситуація має прояснитися у вересні.

«У 2025 році Україні знадобиться більше зовнішнього фінансування, ніж ми очікували. Я думаю, що значна частина коштів надійде від донорів. Але внутрішня політика України також має бути спрямована на досягнення бажаного результату», - додав він.

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