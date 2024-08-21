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МВФ прогнозирует, что война продолжится в 2025 году, поэтому Украине необходимо финансирование

15:42, 21 августа 2024
Украине нужно больше средств для финансирования бюджета.
МВФ прогнозирует, что война продолжится в 2025 году, поэтому Украине необходимо финансирование
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В Международном валютном фонде считают, что война рф против Украины продолжится и в 2025 году. В этой связи Украине нужно больше денег для финансирования бюджета. Об этом заявил глава миссии в Украине Гэвин Грэй.

«Мы сейчас сосредоточены на пятом просмотре программы, и я думаю, что контекст очень ясен. Война продлится дольше. Война вряд ли закончится в этом году. К сожалению, она продлится и в следующем году», - отметил он во время дискуссии в Центре экономической стратегии

По его словам, в этой связи надежда на скорое восстановление экономики Украины отложена. «Экономика продолжит расти, но не быстрыми темпами», - заявил Грей.

Он добавил, что в Кабмине это понимают и закладывают более высокие расходы бюджета на 2025 год.

Глава миссии МВФ отметил, как Фонд рассматривает включение в расчеты программы с Украиной части суммы в 50 млрд долларов замороженных российских активов.

При этом он отметил, что пока не было жестких гарантий от G7, что Украина получит эти деньги. По его словам, ситуация должна проясниться в сентябре.

«В 2025 году Украине понадобится большее внешнее финансирование, чем мы ожидали. Я думаю, что большая часть средств поступит от доноров. Но внутренняя политика Украины также должна быть направлена ​​на достижение желаемого результата», – добавил он.

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