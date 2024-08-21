Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» получил награду на Septimius Awards в Нидерландах

Фильм режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» получил главную награду на премии Septimius Awards.

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Документальный фильм режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» получил награду в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» на престижной премии Septimius Awards, которая проходила в Нидерландах. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Церемония награждения состоялась 20 августа в Амстердаме. Награду получила продюсер фильма Василиса Степаненко, которая вместе с режиссером работала в Мариуполе во время его окружения российскими войсками в 2022 году.

Как отмечает Укринформ, на сцену вместе с продюсером вышла Анастасия - женщина, которая во время бомбежек в Мариуполе находилась в роддоме, будучи беременной.

«Это огромная честь быть на сцене с этой семьей. Она (Анастасия - ред.) была беременна своим сыном, когда россияне бомбили роддом. Сегодня ему почти три года, как и войне... Я приехала сюда из Украины, и уже завтра я вернусь, чтобы продолжить делать репортажи, рассказывать эти важные истории. Благодаря вам и фильмам мы можем рассказать эти важные истории», - сказала Степаненко во время вручения награды.

Фильм «20 дней в Мариуполе» освещает события во время российской осады города, показывая драматические моменты борьбы и выживания жителей Мариуполя.

Напомним, с 21 апреля на стриминговой платформе Netflix можно посмотреть фильм «20 дней в Мариуполе».

Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» стал первой лентой от Украины, получившей премию «Оскар».

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