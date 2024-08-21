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В Киеве разоблачили экс-чиновника «Киевзеленстроя» и подрядчика, установивших фонари на Троещине с пятикратной переплатой

21:08, 21 августа 2024
Стоимость одного комплекта освещения, согласно сметной документации, составляла 56 000 гривен, но его рыночная стоимость на момент выполнения работ была в пять раз ниже.
В Киеве разоблачили экс-чиновника «Киевзеленстроя» и подрядчика, установивших фонари на Троещине с пятикратной переплатой
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В Киеве разоблачили бывшего чиновника «Киевзеленстроя» и директора подрядной организации на установке фонарей в сквере на Троещине в 5 раз дороже их рыночной цены. Фигуранты сообщены о подозрении. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что КО «Киевзеленстрой» и подрядная организация заключили договор на проведение капитального ремонта сквера на пересечении ул. Закревского и ул. Милославской в ​​Деснянском районе столицы. «Предполагалось оборудовать сквер 14 комплектами автономного уличного освещения на солнечных батареях. Стоимость одного такого комплекта согласно сметной документации составляла 56 000 грн», — уточнили в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования установлено, что рыночная стоимость комплекта освещения, которыми оборудовали сквер, на момент выполнения работ была в пять раз ниже. Таким образом, закупка освещения по необоснованно завышенным ценам нанесла ущерб бюджету города на сумму 634 тыс. грн.

Отмечается, что в ходе проведенного обыска в подрядной организации обнаружены документация и печати, которые свидетельствуют, что поставщица освещения закупала фонари у фирмы, которой руководит ее муж. То есть, это может свидетельствовать о создании искусственной схемы незаконных заработков на поставке товаров коммунальному предприятию по завышенным ценам.

Санкция инкриминируемого должностному лицу преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Санкция статьи для главы подрядной организации предусматривает наказание на срок до 8 лет лишения свободы.

Деснянская окружная прокуратура с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджету города, подала в суд ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемых, в том числе автомобили, жилой дом и земельный участок.

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