В Польше дети украинцев обязаны пойти в местные школы: страна ожидает 20-40 тысяч новых учеников

С 1 сентября 2024 г. украинские дети, получившие временную защиту в Польше, будут обязаны посещать польские школы, чтобы их родители могли получать на них социальную помощь.

В Польше ожидают появления в школах 20-40 тысяч новых украинских детей с нового учебного года. Об этом заявила министр образования Польши Барбара Новацкая, передает Polsat News.

Раньше все украинские дети могли учиться дистанционно в украинских школах, однако с принятием новых изменений в закон о помощи беженцам ситуация изменилась. С 1 сентября 2024 г. украинские дети, получившие временную защиту в Польше, будут обязаны посещать польские школы, чтобы их родители могли получать на них социальную помощь.

«На самом деле мы не знаем, сколько учеников (из Украины – ред.) пойдет в польские школы, поскольку такие подсчеты никогда не проводились», - отметила Новацкая.

В то же время она добавила, что, по предварительным расчетам польской стороны, это может быть 20-40 тысяч украинских детей. По ее словам, украинская сторона называет цифру в 160 тыс. украинских детей, но польский министр считает ее значительно завышенной.

«Украинские дети находятся в системе дистанционного образования уже более четырех лет. Это ненормально. Особенно когда они в Польше, когда они не изучают наши традиции, культуру, историю и язык, они часто попадают в экстремальные ситуации и часто находятся вне системы образования. Наша обязанность была включить их в систему образования», - подчеркнула Новацкая.

Отдельная дискуссия в польской политической среде возникла по поводу украинского компонента обучения детей из Украины в польских школах. Некоторые польские политики считают, что не должно быть специального украинского образовательного пакета в польских школах, обучение украинских детей должно происходить исключительно по польской системе образования. Эти аргументы решительно исключают в Минобразования Польши, где подчеркивают, что как польские дети за границей имеют возможность изучать родной язык, историю, культуру, так и украинские дети в Польше имеют на это право.

В частности, заместитель министра образования Йоанна Муха отметила, что комиссия, в которую будут входить украинские и польские эксперты, в ближайшее время рассмотрит образовательную программу для украинских детей в польских школах.

В Чехии дети украинцев должны посещать школы и садики, иначе семье грозит штраф.

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