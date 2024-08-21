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У Польщі діти українців зобов’язані піти до місцевих шкіл: країна очікує на 20-40 тисяч нових учнів

17:40, 21 серпня 2024
З 1 вересня 2024 року українські діти, які отримали тимчасовий захист у Польщі, будуть зобов'язані відвідувати польські школи, щоб їхні батьки могли отримувати на них соціальну допомогу.
У Польщі діти українців зобов’язані піти до місцевих шкіл: країна очікує на 20-40 тисяч нових учнів
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У Польщі очікують на появу у школах 20-40 тисяч нових українських дітей з нового навчального року. Про це заявила міністр освіти Польщі Барбара Новацька, передає Polsat News.

Раніше всі українські діти могли навчатися дистанційно в українських школах, проте з ухваленням нових змін до закону про допомогу біженцям, ситуація змінилася. З 1 вересня 2024 року українські діти, які отримали тимчасовий захист у Польщі, будуть зобов'язані відвідувати польські школи, щоб їхні батьки могли отримувати на них соціальну допомогу.

«Насправді ми не знаємо, скільки учнів (з України – ред.) піде до польських шкіл, оскільки такі підрахунки ніколи не проводилися», - зазначила Новацька.

Водночас вона додала, що за попередніми розрахунками польської сторони, це може бути 20-40 тисяч українських дітей. За її словами, українська сторона називає цифру 160 тис. українських дітей, але польський міністр вважає її значно завищеною.

«Українські діти перебувають у системі дистанційної освіти вже понад чотири роки. Це ненормально. Особливо, коли вони в Польщі, коли вони не вивчають наші традиції, культуру, історію та мову, вони часто потрапляють у екстремальні ситуації і часто перебувають поза системою освіти. Наш обов’язок був включити їх до системи освіти», - наголосила Новацька.

Окрема дискусія в польському політичному середовищі виникла з приводу українського компоненту навчання дітей з України в польських школах. Деякі польські політики вважають, що не повинно бути спеціального українського освітнього пакету у польських школах, навчання українських дітей має відбуватися виключно за польською системою освіти. Ці аргументи рішуче відкидають у Міносвіти Польщі, де підкреслюють, що як польські діти за кордоном мають можливість вивчати рідну мову, історію, культуру, так і українські діти в Польщі мають на це право.

Зокрема, заступниця міністра освіти Йоанна Муха зазначила, що комісія, до якої входитимуть українські та польські експерти, незабаром розгляне освітню програму для українських дітей у польських школах.

Додамо, що у Чехії діти українців повинні відвідувати школи та садочки, інакше сім’ї загрожує штраф.

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