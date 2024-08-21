Несплата більше 213 млн гривень податків: довіреній особі блогера Слобоженка висунуто підозру

Довірену особу блогера підозрюють у сприянні ухиленню від сплати податків на понад 213 млн гривень.

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру довіреній особі популярного блогера у сприянні в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Про це інформує БЕБ.

Як раніше повідомляли ЗМІ, мова йде про викриття ухилення від сплати податків блогера Олександра Слобоженка.

За даними слідства, підозрюваний допомагав керівнику компанії отримувати незаконні прибутки від діяльності в інтернеті. Його обов'язки включали облік фінансів, виплату зарплат співробітникам та інші фінансові операції.

Компанія спеціалізувалася на арбітражі інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг), рекламуючи товари та послуги третіх осіб у таких сферах, як онлайн казино (gambling), сервіси для знайомств (dating), ставки та букмекерські послуги (betting) та продукти для краси і здоров'я (nutra).

Щоб приховати доходи та уникнути сплати податків, компанія не була зареєстрована як юридична особа і не стояла на обліку як платник податків. З працівниками не укладалися трудові договори.

Керівник компанії разом з довіреними особами розробив схему переведення доходів у криптовалюту через платіжні системи та електронні гаманці, що були зареєстровані на різних осіб. Кошти переводили в готівку та використовували для придбання нерухомості і елітних авто.

За підрахунками слідства, керівник компанії разом з пособниками отримав дохід, еквівалентний понад 1 млрд грн, з яких понад 213 млн грн податків не були сплачені до бюджету.

Довіреній особі керівника компанії повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді застави на суму 213 млн грн.

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