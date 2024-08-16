Столичному блогеру Слобоженку оголошено підозру в ухиленні від сплати понад 200 мільйонів гривень податків

За даними слідства, частину цих коштів він використав для придбання елітної нерухомості та автомобілів преміум класу.

У Києві повідомлено про підозру блогеру, який ухилився від сплати понад 200 мільйонів гривень податків. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними ЗМІ, йдеться про блогера Олександра Слобоженка.

За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно офіційного курсу НБУ на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень.

Вказується, що кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу інтернет-трафіку.

«З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. В подальшому кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют на території м. Києва та в інших містах», — зазначили в ОГП.

Всі набуті активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.

Таким чином підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину з цих коштів він легалізував – придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу.

З метою приховування придбаного майна блогер оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших учасників злочину та повідомлення їм про підозру.

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