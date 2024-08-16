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Виправити відсутність даних про статус військовослужбовця в Армія+ можна без візиту до ТЦК, але не всім

14:49, 16 серпня 2024
Військовослужбовці не знаходять себе у застосунку Армія+ - Міноборони пояснило, як це виправити.
Виправити відсутність даних про статус військовослужбовця в Армія+ можна без візиту до ТЦК, але не всім
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Міністерство оборони отримує повідомлення від військовослужбовців про те, що у застосунку Армія+ відсутні дані про їх статус як військовослужбовців. Тобто, вони не рахуються такими, що проходять військову службу з точки зору баз даних, відповідно, не можуть подати електронний рапорт через Армія+ тощо.

Це може означати, що оператори ТЦК просто не внесли дані про військову службу в реєстр «Оберіг» або внесли із помилкою.

У такому випадку, як пояснили у Міністерстві оборони, дані можна оновити, і для цього необов'язково йти до ТЦК. Це можна зробити через застосунок Резерв+.

Так, треба заповнити три поля у Резерв+ і потім зайти у розділ «виправити дані онлайн».

Далі обрати варіант «я військовий, але досі на обліку».

Потім у запиті вказати ТЦК, що призвав на службу та номер військової частини.

Якщо дані не оновилися - треба писати на сторінку Армія+ у фейсбуці.

Втім, при цьому у Міністерстві оборони вказали, що не всі можуть скористатися Армія+.

«Зараз застосунок доступний для військовослужбовців ЗСУ та Держспецслужби транспорту. Для інших Сил оборони України Армія+ буде доступна згодом. Цифровізація повинна торкнутись всього війська» - зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, що подання рапорту в електронній формі врегульовано наказом Міноброни про Порядок організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерстві оборони України від 6 серпня №531.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», командири чи начальники не можуть встановлювати власні вимоги до паперових рапортів військовослужбовців, наприклад, вимоги щодо розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила чи друку, розміру та якості паперу тощо. Також забороняється ставити в залежність розгляд рапорту від наявності у ньому граматичних, синтаксичних чи інших помилок, які не впливають на суть рапорту. Крім того, командиру, уповноваженому приймати рішення стосовно порушеного у рапорті питання, забороняється відмовляти у задоволенні рапорту у разі, якщо до рапорту не додано документів, які є або повинні бути в розпорядженні відповідного командира (начальника).

Автор: Наталя Мамченко 

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