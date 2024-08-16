Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Исправить отсутствие данных о статусе военнослужащего в Армия+ можно без визита в ТЦК, но не всем

14:49, 16 августа 2024
Военнослужащие не находят себя в приложении Армия+ - Минобороны объяснило, как это исправить.
Исправить отсутствие данных о статусе военнослужащего в Армия+ можно без визита в ТЦК, но не всем
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны получает сообщения от военнослужащих о том, что в приложении Армия+ отсутствуют данные об их статусе как военнослужащих. То есть, они не считаются проходящими военную службу с точки зрения баз данных, соответственно, не могут подать электронный рапорт через Армия+ и т.д.

Это может означать, что операторы ТЦК просто не внесли данные о военной службе в реестр «Оберег» или внесли с ошибкой.

В таком случае, как объяснили в Министерстве обороны, данные можно обновить и для этого необязательно идти в ТЦК. Это можно сделать через приложение Резерв+.

Так, нужно заполнить три поля в Резерв+ и затем зайти в раздел «исправить данные онлайн».

Далее выбрать вариант «я военный, но до сих пор на учете".

Затем в запросе указать ТЦК, призвавший на службу и номер воинской части.

Если данные не обновились – нужно писать на страницу Армия+ в фейсбуке.

Впрочем, при этом в Министерстве обороны указали, что не все могут воспользоваться Армией+.

«Сейчас приложение доступно для военнослужащих ВСУ и Госспецслужбы транспорта. Для других сил обороны Украины Армия+ будет доступна впоследствии. Цифровизация должна коснуться всего войска», - отметили в Минобороны.

Напомним, что представление рапорта в электронной форме урегулировано приказом Минобороны о Порядке организации работы с рапортами военнослужащих в системе Министерства обороны Украины от 6 августа №531.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», командиры или начальники не могут устанавливать собственные требования к бумажным рапортам военнослужащих, например, требования по размеру полей, отступов, шрифтов, цвета чернил или печати, размера и качества бумаги и т.д. Также запрещается ставить в зависимость рассмотрение рапорта от наличия в нем грамматических, синтаксических или других ошибок, не влияющих на суть рапорта. Кроме того, командиру, уполномоченному принимать решение относительно поднятого в рапорте вопроса, запрещается отказывать в удовлетворении рапорта в случае, если в рапорт не добавлены документы, которые есть или должны быть в распоряжении соответствующего командира (начальника).

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исправить отсутствие данных о статусе военнослужащего в Армия+ можно без визита в ТЦК, но не всем

Военнослужащие не находят себя в приложении Армия+ - Минобороны объяснило, как это исправить.

Кабмин упростил порядок получения отсрочки для смотрителей

Правительство несколько упростило порядок получения отсрочки для лиц, ухаживающих или содержащих своих родственников.

Мужчин от 17 до 25 будут брать на военный учет без прохождения ВЛК - Кабмин

Парней до 25 лет будут брать на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии, в том числе тех, кто находится за границей.

Проверить повестку от ТЦК можно будет через Резерв+

С помощью Резерв+ можно будет проверить силу повестки от ТЦК, которая сформирована через Реестр «Оберег».

За неуважение к суду смогут оштрафовать до 6800 грн, за неявку в суд – до 12 тысяч грн

Верховная Рада увеличит размер штрафов за неуважение и неявку в суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду