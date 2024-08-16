Исправить отсутствие данных о статусе военнослужащего в Армия+ можно без визита в ТЦК, но не всем

Военнослужащие не находят себя в приложении Армия+ - Минобороны объяснило, как это исправить.

Министерство обороны получает сообщения от военнослужащих о том, что в приложении Армия+ отсутствуют данные об их статусе как военнослужащих. То есть, они не считаются проходящими военную службу с точки зрения баз данных, соответственно, не могут подать электронный рапорт через Армия+ и т.д.

Это может означать, что операторы ТЦК просто не внесли данные о военной службе в реестр «Оберег» или внесли с ошибкой.

В таком случае, как объяснили в Министерстве обороны, данные можно обновить и для этого необязательно идти в ТЦК. Это можно сделать через приложение Резерв+.

Так, нужно заполнить три поля в Резерв+ и затем зайти в раздел «исправить данные онлайн».

Далее выбрать вариант «я военный, но до сих пор на учете".

Затем в запросе указать ТЦК, призвавший на службу и номер воинской части.

Если данные не обновились – нужно писать на страницу Армия+ в фейсбуке.

Впрочем, при этом в Министерстве обороны указали, что не все могут воспользоваться Армией+.

«Сейчас приложение доступно для военнослужащих ВСУ и Госспецслужбы транспорта. Для других сил обороны Украины Армия+ будет доступна впоследствии. Цифровизация должна коснуться всего войска», - отметили в Минобороны.

Напомним, что представление рапорта в электронной форме урегулировано приказом Минобороны о Порядке организации работы с рапортами военнослужащих в системе Министерства обороны Украины от 6 августа №531.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», командиры или начальники не могут устанавливать собственные требования к бумажным рапортам военнослужащих, например, требования по размеру полей, отступов, шрифтов, цвета чернил или печати, размера и качества бумаги и т.д. Также запрещается ставить в зависимость рассмотрение рапорта от наличия в нем грамматических, синтаксических или других ошибок, не влияющих на суть рапорта. Кроме того, командиру, уполномоченному принимать решение относительно поднятого в рапорте вопроса, запрещается отказывать в удовлетворении рапорта в случае, если в рапорт не добавлены документы, которые есть или должны быть в распоряжении соответствующего командира (начальника).

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.