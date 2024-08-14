Минобороны запретило устанавливать дополнительные требования к рапортам, как-то размер полей, отступов, шрифтов или цвет чернил

Также не может стать основанием для нерассмотрения рапорта наличие в нем грамматических, синтаксических или других ошибок.

Командиры или начальники не могут устанавливать собственные требования к бумажным рапортам военнослужащих, например, требования по размеру полей, отступов, шрифтов, цвету чернил или печати, размеру и качеству бумаги и т.д. Также запрещается ставить в зависимость рассмотрение рапорта от наличия в нем грамматических, синтаксических или других ошибок, не влияющих на сущность рапорта. Об этом говорится в новом Порядке организации работы с рапортами военнослужащих в системе Министерства обороны, утвержденном приказом Минобороны от 6 августа №531.

Кроме того, командиру, уполномоченному принимать решение относительно поднятого в рапорте вопроса, запрещается отказывать в удовлетворении рапорта в случае, если в рапорт не добавлены документы, которые есть или должны быть в распоряжении соответствующего командира (начальника).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приказ Минобороны определяет, что рапорты представляются в устной и письменной (бумажной или электронной) формах. Военнослужащий имеет право устно рапортовать с помощью технических средств коммуникации.

Устные рапорты рассматриваются немедленно, но не позже сроков, для рассмотрения рапортов в бумажной форме. То есть, или безотлагательно, но не позднее 48 часов с момента представления рапорта - по вопросам, касающимся военной дисциплины, обязанностям личного состава во время выполнения боевых приказов (распоряжений), сохранению жизни и здоровья личного состава, отпуска за семейными обстоятельствами и по другим уважительным причинам; или в срок не более 14 дней со дня представления рапорта – по всем другим вопросам.

Ответ на устный рапорт дается устно.

Относительно бумажных рапортов командиры (начальники) дают ответ на бумажный рапорт военнослужащего путем наложения резолюции.

Несогласование рапорта непосредственным и/или прямыми командирами (начальниками) не препятствует дальнейшему движению рапорта для его рассмотрения командиром (начальником) или другим должностным лицом, уполномоченным принимать решения относительно поднятого в рапорте вопроса, и принятие решения по существу рапорта. Отказ в удовлетворении рапорта должен быть мотивирован.

Если для принятия решения по существу рапорта недостаточно предоставленных военнослужащим информации или документов, непосредственный или прямой командир (начальник) военнослужащего, уполномоченный принимать решения относительно поднятого в рапорте вопроса, может не согласовать рапорт, указав исчерпывающий перечень оснований и документов (копий документов), которые необходимо добавить в рапорт для решения его по существу.

Командиру (начальнику) запрещается отказывать в удовлетворении рапорта в случае, если в рапорт не добавлены документы, которые есть или должны располагать соответствующим командиром (начальником).

Все рапорты, требующие рассмотрения (принятия решения) командиром воинской части, предварительно обязательно регистрируются службой делопроизводства.

Запрещается:

1) устанавливать любые другие требования относительно формы и содержания бумажного рапорта, не предусмотренные настоящим Порядком, в том числе:

представление рапортов по отдельным вопросам исключительно написанными собственноручно или печатным способом;

несоблюдение требований по размеру полей, отступов, шрифтов, цвета чернил или печати, размера и качества бумаги и т.п., которые не предусмотрены настоящим Порядком;

наличия грамматических, синтаксических или других ошибок, не влияющих на суть рапорта;

2) отказывать в рассмотрении рапорта в случае отсутствия добавленных документов или информации, которые есть или должны быть в наличии в распоряжении командира (начальника), создаются/формируются/выдаются самим подразделением и/или могут быть истребованы подразделением другого подразделения и/или соответствующего заведения здравоохранения и т.п.;

3) требовать от военнослужащего предварительного устного согласования бумажного или электронного рапорта с непосредственным или прямым командиром (начальником) перед его фактическим представлением в соответствии с положениями настоящего Порядка;

4) отказывать в принятии (регистрации) собственноручно написанных рапортов военнослужащих.

Начало истечения срока рассмотрения бумажного рапорта начинается с момента представления рапорта, а не времени его регистрации в службе делопроизводства.

Время представления бумажного рапорта - дата передачи рапорта на согласование непосредственному командиру (начальнику) военнослужащего, а в случае отказа в рассмотрении рапорта непосредственным командиром (начальником) - дата передачи рапорта прямому командиру (начальнику).

В случае направления рапорта средствами почтовой связи временем представления рапорта есть дата поступления рапорта в почтовое отделение по месту нахождения соответствующего подразделения.

Рассмотрение бумажного рапорта военнослужащего всеми его прямыми командирами (начальниками) осуществляется:

1) безотлагательно, но не позднее чем через 48 часов со времени представления военнослужащим рапорта -по вопросам, касающимся военной дисциплины, обязанностей личного состава во время выполнения боевых приказов (распоряжений), сохранения жизни и здоровья личного состава, отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам;

2) в срок не более 14 дней со дня представления военнослужащим рапорта – по вопросам, не относящимся к вопросам, определенным выше.

Рапорт в электронной форме создается и подается посредством средств СЕДО, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия+" (включая его составные части) и других информационно-коммуникационных систем, введенных в эксплуатацию в системе Минобороны Украины.

Детальнее о новом приказе ранее писала «Судебно-юридическая газета».

Автор: Наталя Мамченко

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