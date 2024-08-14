Во Львове подросток 10 раз сообщал о заминировании учебных заведений и ТРЦ

Следствие установило, что 16-летний парень посылал по электронной почте письма, в которых сообщал о заминировании объектов.

Во Львове будут судить несовершеннолетнего, который 10 раз предоставлял ложные сообщения о заминировании разных объектов. Об этом сообщили в полиции.

Как установили правоохранители, в феврале-апреле этого года 16-летний подросток, житель Золочевского района, посылал по электронной почте письма, в которых сообщал о заминировании учебных заведений и торгово-развлекательных центров, расположенных во Львове.

На каждое такое сообщение реагировали правоохранители – по указанным адресам работали специалисты-взрывотехники, следственно-оперативные группы и сотрудники других служб полиции Львовщины, проводились проверки, обследования, эвакуации, прекращалась работа заведений.

В полиции пишут, что досудебное расследование по уголовным производствам, открытым по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины завершено. Обвинительные акты направлены на рассмотрение суда.

Подросток находится под стражей, ему грозит наказание – лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

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